Какие приборы обязательно нужно выключать на ночь: они опасны

Большинство современных гаджетов достаточно умны, чтобы выключаться самостоятельно, если вы забыли это сделать, поэтому их вполне безопасно оставлять подключенными к розетке и включенными на ночь. Другие же могут представлять реальную опасность, поскольку их вообще нельзя использовать без постоянного присмотра – они либо будут незаметно потреблять электроэнергию, либо создавать серьезные риски.

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Как пишет издание BGR, когда-то режим ожидания имел смысл – из-за ужасно медленного интернета таким гаджетам лучше было оставаться подключенными все время. Но современная широкополосная связь сводит это к одной-двум минутам неудобств, в то время как вы платите за постоянное потребление в режиме ожидания ради экономии ничтожного количества времени.

Если у вас есть такие устройства, серьезно подумайте о том, чтобы выключать их на ночь. И делать это совсем не обязательно вручную. Умные розетки позволяют выключать приборы по расписанию, и управлять ими можно даже удаленно. Да, умные розетки тоже потребляют электричество – но обычно это оправданный компромисс по сравнению с энергоемкостью устройств, которыми они управляют.

Обогреватели

Портативный обогреватель потребляет до 1500 ватт – этого вполне достаточно, чтобы вызвать пожар. Несмотря на защиту от перегрева и опрокидывания, они ежегодно становятся причиной тысяч возгораний. Проблема в том, что постоянное излучение тепла может постепенно нагреть ткань или ковер до температуры возгорания. И происходит это незаметно. Оставлять обогреватель без присмотра, тем более на ночь, – плохая идея. Лучше его выключить и вытащить из розетки.

Электроодеяла

Правильное использование электроодеяла – это прогреть кровать перед сном, а затем выключить его. Нельзя спать под ним всю ночь. Старые модели с поврежденной проводкой особенно опасны. Людям с диабетом или нарушением кровообращения электроодеяло во время сна противопоказано вообще: из-за пониженной чувствительности к теплу можно получить ожог и не почувствовать его.

Зарядные устройства неизвестных брендов

Дешевое зарядное устройство из сомнительного магазина может выглядеть в точности как оригинал, но внутри таить целую кучу рисков. Британская организация по защите прав потребителей Which? недавно провела исследование безымянных зарядных устройств с Amazon и обнаружила устройства, способные ударить током или взорваться. Оригинальные или сертифицированные зарядные устройства – полностью безопасны. Остальные лучше не оставлять подключенными без присмотра.

Пауэрбанки

Литий-ионные батареи – технология замечательная, но капризная. Даже качественные пауэрбанки иногда выходят из строя из-за эффекта "теплового разгона" – это когда батарея перегревается и загорается. Некоторые производители прямо не рекомендуют оставлять их заряжаться на ночь. Хорошая новость: современные портативные зарядные устройства заряжаются за час-два, поэтому нет необходимости оставлять их подключенными до утра.

Зарядные устройства для электросамокатов и электровелосипедов

Если вас пугает пауэрбанк в огне – представьте себе аккумулятор электросамоката, который в разы больше и мощнее. Заряжать такие устройства нужно исключительно под присмотром, только с помощью оригинального зарядного устройства и на твёрдой поверхности подальше от выхода из комнаты. Кроме того, в помещении, где заряжается самокат, желательно иметь датчик дыма.

Аккумуляторы для электроинструментов

Тот же принцип, что и с самокатами. Мощные литий-ионные батареи для дрелей, шуруповертов и других инструментов заряжают на твёрдой поверхности, без постороннего мусора рядом и всегда под присмотром. Если батарея упала или выглядит повреждённой, её нужно немедленно заменить.

Домашние кинотеатры и игровые консоли

Такие гаджеты вряд ли загорятся, но счет за электричество из-за них будет незаметно расти. Телевизор в режиме ожидания потребляет до 3 Вт, Apple TV – около 0,8 Вт, PlayStation 5 – до 3,2 Вт. Кажется, мелочь, но если посчитать все устройства в доме за год, цифра может удивить. Одна умная розетка или выключатель на стене решают проблему.

Мелкая кухонная техника

Тостеры, аэрофритюрницы, бутербродницы – в инструкции к большинству из них прямо написано: вынимать из розетки, когда не используется. Причина проста: короткое замыкание, скачок напряжения или просто горячая поверхность рядом с чем-то легковоспламеняющимся – и вот у вас уже серьёзные проблемы. Физически вытащить вилку – самый надежный вариант, но если это неудобно, подойдет и выключатель на стене.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие гаджеты лучше держать подальше от роутера, чтобы не замедлять интернет.

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