Какие гаджеты следует держать подальше от роутера: интернет будет быстрее

Все больше устройств в нашем доме зависит от бесперебойного подключения к интернету, поэтому даже падение скорости передачи данных через Wi-Fi может сказаться на повседневных делах. Все – от просмотра потокового контента до загрузки файлов – завязано на роутере, который управляет беспроводным трафиком.

При этом мы порой забываем, что роутеру приходится бороться с помехами от соседних гаджетов. Устройства, которые создают эти помехи, есть практически в каждом доме: Bluetooth-колонки, камеры видеонаблюдения, смарт-телевизоры и даже неэкранированные силовые кабели могут вызывать интерференцию и напрямую влиять на скорость интернета на вашем компьютере или смартфоне. Пока эти устройства расположены далеко от роутера, их влияние остается незаметным, но стоит поставить их вплотную, как разница в скорости, качестве соединения и стабильности сети становится очевидной. На какие именно устройства обратить внимание, если ваш Wi-Fi начал барахлить, разбиралось издание BGR.

Радионяни, беспроводные телефоны и другие беспроводные устройства

Если в вашем доме есть цифровая радионяня, она, скорее всего, мешает работе Wi-Fi роутера. Причина в том, что большинство радионянь работают на той же частоте 2,4 ГГц, что и роутер. Чтобы исправить эту проблему, вы можете, например, переключиться на свободный канал, который не перекрывается другими (например, 1, 6 или 11), в диапазоне 2,4 ГГц. Определить такой канал поможет специальное приложение для анализа Wi-Fi. Но есть более простое решение. Достаточно просто отодвинуть радионяню от роутера, если сейчас они стоят рядом. Желательно обеспечить между ними расстояние минимум в 2,5-3 метра.

Похожая ситуация и с некоторыми моделями стационарных беспроводных телефонов, которые также работают на частоте 2,4 ГГц, из-за чего создают помехи и замедляют интернет для других устройств. Можно либо заменить телефон на модель, которая работает в другом диапазоне, либо просто переставить его дальше. Bluetooth-колонки тоже в определенной степени вызывают интерференцию, потому что используют ту же частоту 2,4 ГГц. Между ними и роутером стоит держать дистанцию в 1-1,5 метра. Помните, что любое устройство, которое работает на одной частоте с вашим роутером, может создавать помехи передачи сигнала, если стоит слишком близко. Когда таких гаджетов в доме много, эфир перегружается, и ситуация только ухудшается.

Камеры наблюдения, телевизоры и умный дом

Поскольку люди все больше заботятся о безопасности, многие устанавливают камеры видеонаблюдения, чтобы следить за порядком в доме и вокруг него. Однако такие системы также могут мешать Wi-Fi роутеру, если расположены рядом. Кроме простого переноса камеры в другое место, существует также вариант перейти на проводную модель, хотя это имеет свои неудобства. Кроме того, камеры, которые постоянно загружают видео в облако, могут сильно забивать канал, что приводит к падению скорости интернета на других устройствах.

Еще одним распространенным источником Wi-Fi помех являются смарт-телевизоры – даже современные модели. Они подключены к вашему Wi-Fi роутеру и одновременно используют Bluetooth для соединения с колонками или саундбарами. Это усиливает беспроводные помехи вокруг, и расположенный рядом роутер принимает весь удар на себя. Специалисты часто советуют подключать смарт-телевизоры к роутеру через Ethernet-кабель. Это не только уменьшит количество помех, но и улучшит скорость интернета на самом телевизоре. Так же стоит держать дальше от роутера и хабы умного дома. Они тоже одновременно взаимодействуют с большим количеством устройств и могут перегружать пространство сигналами, которые мешают работе роутера.

Эта проблема более актуальна для роутеров, которые работают преимущественно в диапазоне 2,4 ГГц. На современных моделях с поддержкой частот 5 ГГц и 6 ГГц вы можете перевести важнейшие устройства на эти уровни, чтобы защитить их от интерференции, которая возникает в спектре 2,4 ГГц. Ну и, конечно, всегда можно просто подобрать лучшее место для расположения вашего Wi-Fi роутера.

