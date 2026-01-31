Чем освещать квартиру во время блэкаутов: лучшие способы

Во время длительных отключений электроэнергии важным становится вопрос освещения дома в темное время суток. Без света выполнить любые другие задачи будет крайне трудно.

Видео дня

К счастью, сейчас существует множество вариантов – как готовых так и самодельных – как обеспечить себя освещением без подачи тока. OBOZ.UA собрал полный перечень основных рекомендаций. Однако перед тем, как выбирать что-то для себя, обратите внимание на важный нюанс: любое решение с использованием открытого огня является потенциально опасным. Используйте такие варианты только при отсутствии альтернатив, никогда не оставляйте их без присмотра и всегда гасите пламя, когда выходите из комнаты или ложитесь спать.

Лампы для чтения на батарейках

Настольные лампы и приборы на прищепках, оснащенные аккумуляторами, потребляют немного энергии и очень выручают в чрезвычайных ситуациях. Если вам нужно лишь немного света, используйте их, чтобы сэкономить заряд аккумуляторов в больших фонарях. Такая лампа подсветит вам небольшую площадь, чего хватит для того, чтобы читать, писать, готовить еду и т.д.

LED-гирлянды на батарейках

Это один из самых популярных способов создать фоновое освещение. Такие гирлянды потребляют минимум энергии, поэтому одного комплекта батареек может хватить на несколько суток непрерывной работы. Если развесить их под потолком, вдоль карнизов или на полках, они дадут мягкий рассеянный свет, которого достаточно для свободного передвижения по дому и ежедневных дел.

Свечи

Это не самый безопасный вариант, однако свечи можно легко приобрести в любом супермаркете. Если вы пользуетесь свечами, обязательно помещайте их в устойчивые подсвечники и держите огонь подальше от детей и животных. Всегда гасите свечи перед сном или выходом из комнаты.

Восковые карандаши

Поскольку они изготовлены из воска, такие карандаши являются относительно недорогим способом получить свет. По сути, это те же самые свечи, которые часто лежат без дела. Установите карандаш в подсвечник с высокими стенками и подожгите его верхушку. Не снимайте бумажную обертку — она поможет карандашу держать форму и не даст ему прогореть слишком быстро. Если воск не воспламеняется, отломите кончик, чтобы поджечь именно бумагу.

Масляные лампы

Из подручных средств можно смастерить самодельный фонарь. Для этого понадобится стеклянная банка, жесткая металлическая проволока (например, с вешалки) и хлопчатобумажная веревка. Проволоку скручивают в спираль, обматывают шпагатом и помещают в банку, на дно которой налито около 2,5 см растительного масла. Кончик шпагата должен выступать над проволокой примерно на 0,5 см, чтобы пламя было стабильным и не выходило из-под контроля. Этот метод можно использовать с любым маслом, даже тем, что остается в банке из-под сардин, но к этому лайфхаку стоит прибегать только при крайней необходимости и под постоянным наблюдением.

Химические световые палочки

Эти забавные на вид световые приборы активируются нажатием и дают слабый свет на довольно непродолжительное время. Однако химические световые палочки не требуют батареек. Хотя они удобны, их можно использовать только один раз, и они работают всего несколько часов. Однако передвигаться по дому с таким источником света будет удобнее и безопаснее.

Павербанки с фонариками

Современные павербанки часто оснащены встроенными светодиодными модулями. Это надежный источник освещения, который работает на емких аккумуляторах. При этом лампы в таких гаджетах используют заряд очень экономно. Кроме того, что вы получаете довольно яркий свет, такое устройство позволяет держать заряженными критически важные гаджеты для экстренных звонков.

Налобные фонари

Налобный фонарь — это почти идеальное решение для блэкаута. Он освещает все, на что вы смотрите, и при этом освобождает ваши руки для любой работы в доме.

Фонарь из бутылки с водой

Превратить направленный луч в объемный свет можно с помощью прозрачной бутылки или канистры с водой. Просто прислоните включенный фонарик к емкости так, чтобы луч света попадал в жидкость. Вода заломит лучи и осветит всю комнату. Чем больше емкость, тем сильнее будет рассеивание света. Хороший вариант, когда нужно заполнить светом большое помещение.

Зеркала

Зеркала прекрасно отражают и усиливают свет. Если вам нужно усилить действие имеющихся осветительных приборов, установите зеркало так, чтобы направить блик внутрь комнаты. Также можно закрепить малую лампу на краю зеркала или направить на него фонарик – это поможет значительно лучше осветить все помещение.

Аварийные лампочки

Гибридные лампы, вкручиваемые в патроны, работают как обычное освещение, но имеют встроенные аккумуляторы. Они заряжаются, когда есть напряжение, и автоматически включаются при отключении, обеспечивая несколько часов света.

Фонари на солнечном заряде

Наиболее экологичный вариант – это солнечные фонари. Они накапливают энергию днем и отдают ее ночью. Некоторые модели не только ярко светят, но и могут заряжать мобильные устройства, однако они требуют прямого солнечного света для подзарядки.

Керосиновые и масляные лампы

Когда-то они были основным источником света. Такие лампы дают мягкое приятное сияние и подходят для длительных отключений, но требуют постоянного запаса топлива. Из-за открытого пламени они пожароопасны и требуют хорошей вентиляции из-за риска выделения угарного газа.

Кемпинговые LED-фонари

Хотя они разработаны для походов, такие фонари идеально подходят для дома. Они дают свет на 360 градусов и их легко переносить из комнаты в комнату. Современные модели имеют настройки яркости, но, как и обычные фонари, зависят от своевременной зарядки аккумулятора или наличия батареек.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как зарядить телефон, если нет света и разрядился павербанк.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.