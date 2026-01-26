Как зарядить телефон без света: спасительные способы, если нет повербанка

В условиях длительных отключений электричества в Украине ваш смартфон становится главным каналом связи с внешним миром. Именно поэтому важно держать его аккумулятор хотя бы минимально заряженным, ведь экстренная ситуация во время войны и регулярных российских атак на критическую инфраструктуру может возникнуть в любой момент.

Видео дня

Но как подзарядить свой телефон, если в розетках нет напряжения, еще и повербанк разряжен или не под рукой? OBOZ.UA собрал целый перечень запасных вариантов, которые могут прийти вам на помощь.

Ноутбук. Самый простой вариант: подключите телефон к портативному компьютеру через USB-кабель. Даже если ноутбук выключен, один из его портов часто имеет функцию зарядки (ищите отметку молнии возле разъема).

Самый простой вариант: подключите телефон к портативному компьютеру через USB-кабель. Даже если ноутбук выключен, один из его портов часто имеет функцию зарядки (ищите отметку молнии возле разъема). Автомобиль. Используйте прикуриватель со специальным адаптером или встроенные USB-порты авто. Зарядка идет быстрее, когда двигатель работает. Так вы также дополнительно защитите аккумулятор машины.

Используйте прикуриватель со специальным адаптером или встроенные USB-порты авто. Зарядка идет быстрее, когда двигатель работает. Так вы также дополнительно защитите аккумулятор машины. Другой смартфон (реверсивная зарядка). Многие современные Android-флагманы и iPhone 15/16 могут отдавать заряд через кабель Type-C или беспроводным путем. Просто соедините два телефона кабелем, и тот, у которого больше процентов, подпитает более слабый.

Многие современные Android-флагманы и iPhone 15/16 могут отдавать заряд через кабель Type-C или беспроводным путем. Просто соедините два телефона кабелем, и тот, у которого больше процентов, подпитает более слабый. Источник бесперебойного питания (ИБП/UPS). Если у вас есть бесперебойник для компьютера, у него обычно есть USB-выходы или стандартные розетки. Даже небольшой ИБП сможет зарядить телефон 5–10 раз.

Если у вас есть бесперебойник для компьютера, у него обычно есть USB-выходы или стандартные розетки. Даже небольшой ИБП сможет зарядить телефон 5–10 раз. Зарядная станция (Ecoflow, Bluetti и т.д.). Это фактически огромный повербанк с розетками. Она выдает стабильный ток и может питать телефон неделями, если использовать ее только для гаджетов.

Это фактически огромный повербанк с розетками. Она выдает стабильный ток и может питать телефон неделями, если использовать ее только для гаджетов. Солнечная панель. Компактные туристические панели работают даже через окно, хотя на прямом солнце эффект значительно лучше. Подключайте телефон непосредственно к USB-порту панели.

Компактные туристические панели работают даже через окно, хотя на прямом солнце эффект значительно лучше. Подключайте телефон непосредственно к USB-порту панели. Аккумулятор от электроинструмента. Шуруповерты или болгарки имеют мощные батареи. В магазинах продаются специальные USB-адаптеры, которые надеваются на аккумулятор, превращая его в повербанк.

Шуруповерты или болгарки имеют мощные батареи. В магазинах продаются специальные USB-адаптеры, которые надеваются на аккумулятор, превращая его в повербанк. Смарт-часы или планшет. Планшет имеет большую батарею и может зарядить телефон через кабель. Некоторые смарт-часы также поддерживают такую функцию, хотя там запаса энергии хватит лишь на короткий звонок. Но в экстренных ситуациях даже это может спасти.

Планшет имеет большую батарею и может зарядить телефон через кабель. Некоторые смарт-часы также поддерживают такую функцию, хотя там запаса энергии хватит лишь на короткий звонок. Но в экстренных ситуациях даже это может спасти. Телевизор или ТВ-приставка. Если в доме все же есть свет или телевизор запитан от аккумулятора, USB-порт на задней панели обычно выдает 5V, чего достаточно для медленной зарядки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как осветить помещение, если нет электроэнергии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.