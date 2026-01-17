Знаменитая российская теннисистка со словами 'свободная и счастливая', официально отказалась от России, получив новое гражданство

Знаменитая в прошлом российская теннисистка Дарья Касаткина (№48 WTA) заявила, что официально получила гражданство Австралии. 28-летняя уроженка Тольятти опубликовала у себя в Instagram фотографию с документом, подтверждающим новый статус. Дарья с 2022 года не живет в России и после 24.02.2022 неоднократно критиковала ситуацию в стране.

"Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна", – подписала кадр спортсменка.

Касаткина ранее говорила, что пошла на этот шаг из-за непростой обстановки в стране и отсутствия альтернатив. В Госдуме такие доводы отвергли, а высказывания российских чиновников показали: ее решение там восприняли крайне негативно.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников связал поступок спортсменки с особенностями ее воспитания и корыстными мотивами. В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев обвинил теннисистку в предательстве страны, которая, по его словам, дала ей все необходимое для карьеры.

Касаткина считается одной из самых результативных российских теннисисток последних лет. На ее счету титулы на турнирах WTA, выход в полуфинал "Ролан Гаррос" и подъем до восьмой строчки мирового рейтинга.

При этом за последние два года смена спортивного гражданства среди российских игроков перестала быть редкостью: ранее такой выбор сделали Варвара Грачева, представляющая Францию, Элина Аванесян, выступающая за Армению, и Александр Шевченко, перешедший под флаг Казахстана.

В 2021 году спортсменка публично рассказала о своей личной жизни, заявив, что является лесбиянкой и состоит в серьезных отношениях с российской фигуристкой Натальей Забияко.

