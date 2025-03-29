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Поддержала Украину и женится на фигуристке. Как выглядит Касаткина, которая сенсационно отказалась от гражданство России

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
2,9 т.
Поддержала Украину и женится на фигуристке. Как выглядит Касаткина, которая сенсационно отказалась от гражданство России

Вторая ракетка России Дарья Касаткина, которая накануне приняла решение отказаться от гражданства РФ, привлекла внимание не только спортивными успехами, но и своей политической позицией и личной жизнью. 27-летняя теннисистка, которая с апреля 2025-го будет выступать за Австралию, никогда не скрывала своих симпатий к Украине. Кроме политических заявлений, в свое время личность Касткиной активно обсуждалось в контексте её откровений о личных отношениях.

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Поддержала Украину и женится на фигуристке. Как выглядит Касаткина, которая сенсационно отказалась от гражданство России

Дарья Касаткина родилась в Тольятти и с ранних лет проявляла склонность к теннису, начав заниматься в шесть лет. Она стала одной из самых ярких фигур в российском и мировом теннисе, выиграв девять титулов WTA, включая Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Поддержала Украину и женится на фигуристке. Как выглядит Касаткина, которая сенсационно отказалась от гражданство России

Однако её карьера в России не ограничивалась лишь спортом: Касаткина всегда была известна своей искренностью и открытостью. 

Поддержала Украину и женится на фигуристке. Как выглядит Касаткина, которая сенсационно отказалась от гражданство России

В 2021 году она совершила каминг-аут, признавшись, что является лесбиянкой и состоит в серьезных отношениях с российской фигуристкой Натальей Забияко.

Поддержала Украину и женится на фигуристке. Как выглядит Касаткина, которая сенсационно отказалась от гражданство России
Поддержала Украину и женится на фигуристке. Как выглядит Касаткина, которая сенсационно отказалась от гражданство России
Поддержала Украину и женится на фигуристке. Как выглядит Касаткина, которая сенсационно отказалась от гражданство России
Поддержала Украину и женится на фигуристке. Как выглядит Касаткина, которая сенсационно отказалась от гражданство России

Кроме того, Дарья активно поддерживает Украину, выражая глубокую обеспокоенность по поводу полномасштабного вторжения в страну. Она заявила, что война — это "кошмар" и выразила надежду на её завершение. 

Поддержала Украину и женится на фигуристке. Как выглядит Касаткина, которая сенсационно отказалась от гражданство России

Этот жест солидарности с Украиной стал еще одним поводом для обсуждения в российских и мировых СМИ, поскольку теннисистка выбрала именно такой способ высказаться в сложный для страны момент.

Поддержала Украину и женится на фигуристке. Как выглядит Касаткина, которая сенсационно отказалась от гражданство России

OBOZ.UA предлагает своим читателям посмотреть на снимки девушки, которая сотворила сенсацию в теннисном мире.

Поддержала Украину и женится на фигуристке. Как выглядит Касаткина, которая сенсационно отказалась от гражданство России
Поддержала Украину и женится на фигуристке. Как выглядит Касаткина, которая сенсационно отказалась от гражданство России
Поддержала Украину и женится на фигуристке. Как выглядит Касаткина, которая сенсационно отказалась от гражданство России
Поддержала Украину и женится на фигуристке. Как выглядит Касаткина, которая сенсационно отказалась от гражданство России

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