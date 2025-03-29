Поддержала Украину и женится на фигуристке. Как выглядит Касаткина, которая сенсационно отказалась от гражданство России

Вторая ракетка России Дарья Касаткина, которая накануне приняла решение отказаться от гражданства РФ, привлекла внимание не только спортивными успехами, но и своей политической позицией и личной жизнью. 27-летняя теннисистка, которая с апреля 2025-го будет выступать за Австралию, никогда не скрывала своих симпатий к Украине. Кроме политических заявлений, в свое время личность Касткиной активно обсуждалось в контексте её откровений о личных отношениях.

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Дарья Касаткина родилась в Тольятти и с ранних лет проявляла склонность к теннису, начав заниматься в шесть лет. Она стала одной из самых ярких фигур в российском и мировом теннисе, выиграв девять титулов WTA, включая Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Однако её карьера в России не ограничивалась лишь спортом: Касаткина всегда была известна своей искренностью и открытостью.

В 2021 году она совершила каминг-аут, признавшись, что является лесбиянкой и состоит в серьезных отношениях с российской фигуристкой Натальей Забияко.

Кроме того, Дарья активно поддерживает Украину, выражая глубокую обеспокоенность по поводу полномасштабного вторжения в страну. Она заявила, что война — это "кошмар" и выразила надежду на её завершение.

Этот жест солидарности с Украиной стал еще одним поводом для обсуждения в российских и мировых СМИ, поскольку теннисистка выбрала именно такой способ высказаться в сложный для страны момент.

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