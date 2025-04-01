'Иуда': чемпион ОИ из РФ унизил Касаткину, которая отказалась выступать за Россию

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оскорбительно высказался в адрес экс-первой ракетки России Дарьи Касаткиной, которая сменила гражданство. Приспешник диктаторского режима Владимир Путина ожидаемо обозвал теннисистку предательницей страны, которая якобы ее воспитала.

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Об этом Васильев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". По словам бывшего биатлониста и ярого Z-патриота, Касаткина поступила отвратительно по отношению к РФ. При этом он забыл о том, что теннис является индивидуальным видом спорта, а государство не имеет к их воспитанию никакого отношения, так как юных спортсменов поддерживают меценаты или родители.

"Что тут скажешь о Касаткиной. Иуда, в данном случае она просто Иуда. Россия – страна, которая дала ей все, создала для нее условия, в которых она могла формироваться как личность, человек. А Касаткина в ответ просто оскорбила и предала свою мать фактически. Она отказалась от родины – от своей матери", – сказал Васильев.

Накануне сама Касаткина призналась, что у нее не было выбора в вопросы отказа от российского гражданства. При этом информация о том, что теннисистка будет выступать под флагом Австралии, вызвала истерику в России. Уроженка Тольятти известна тем, что осудила вторжение РФ в Украину, и отношениями с эстонской фигуристкой Натальей Забияко.

OBOZ.UA показал своим читателям, как сейчас выглядит Дарья Касаткина, которая отказалась выступать за Россию. А чемпион ОИ из РФ Вячеслав Фетисов назвал родителей теннисистки виновными в ее переходе в Австралию.

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