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Касаткина сделала заявление на следующий день после отказа от российского гражданства

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,5 т.
Касаткина сделала заявление на следующий день после отказа от российского гражданства

Российская теннисистка Дарья Касаткина, несколько дней назад отказавшаяся от гражданства РФ, выступила с заявлением о переходе под флаг Австралии. 12-я ракетка мира поблагодарила всех за поддержку и подчеркнула, что этот шаг дался ей непросто.

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"Я была глубоко тронута позитивными откликами, которые получила после принятия решения. Это было нелегко, но ваша поддержка значит для меня все", – написала Касаткина в соцсетях.

Касаткина сделала заявление на следующий день после отказа от российского гражданства

Спортсменка уточнила, что ее команда обратилась в Tennis Australia за консультацией, после чего процесс смены гражданства был организован при помощи иммиграционных специалистов.

"Я горжусь тем, что теперь выступаю за Австралию, и надеюсь, что смогу оправдать доверие – как на корте, так и за его пределами", – добавила теннисистка.

Касаткина сделала заявление на следующий день после отказа от российского гражданства

Ранее Касаткина объяснила свой выбор сложной ситуацией в стране и тем, что у нее не было другого выхода. Однако в Госдуме такую аргументацию не приняли, а реакция российских чиновников показывает, что ее уход вызвал резкое неприятие.

Касаткина сделала заявление на следующий день после отказа от российского гражданства

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заявил, что этот поступок связан с её воспитанием и материальными интересами.

Касаткина сделала заявление на следующий день после отказа от российского гражданства

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал теннисистку предательницей страны, которая якобы ее воспитала, а депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказал претензии к родителям спортсменки, которые ее якобы плохо воспитали.

Касаткина сделала заявление на следующий день после отказа от российского гражданства

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