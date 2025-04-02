Касаткина сделала заявление на следующий день после отказа от российского гражданства

Российская теннисистка Дарья Касаткина, несколько дней назад отказавшаяся от гражданства РФ, выступила с заявлением о переходе под флаг Австралии. 12-я ракетка мира поблагодарила всех за поддержку и подчеркнула, что этот шаг дался ей непросто.

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"Я была глубоко тронута позитивными откликами, которые получила после принятия решения. Это было нелегко, но ваша поддержка значит для меня все", – написала Касаткина в соцсетях.

Спортсменка уточнила, что ее команда обратилась в Tennis Australia за консультацией, после чего процесс смены гражданства был организован при помощи иммиграционных специалистов.

"Я горжусь тем, что теперь выступаю за Австралию, и надеюсь, что смогу оправдать доверие – как на корте, так и за его пределами", – добавила теннисистка.

Ранее Касаткина объяснила свой выбор сложной ситуацией в стране и тем, что у нее не было другого выхода. Однако в Госдуме такую аргументацию не приняли, а реакция российских чиновников показывает, что ее уход вызвал резкое неприятие.

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заявил, что этот поступок связан с её воспитанием и материальными интересами.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал теннисистку предательницей страны, которая якобы ее воспитала, а депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказал претензии к родителям спортсменки, которые ее якобы плохо воспитали.

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