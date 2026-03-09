Партия Орбана хочет срочно арестовать деньги Ощадбанка: в МИД Украины отреагировали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что партия премьера Венгрии Виктора Орбана подала законопроект об аресте украинского государственного имущества, которое венгерские силовики захватили на прошлой неделе. Речь идет о деньгах и золоте, принадлежащих государственному банку Украины и были изъяты при перевозке на территории Венгрии.

Об этом заявил Андрей Сибига в соцсети X. По его словам, венгерские власти пытаются придать законный вид действиям, которые уже вызвали возмущение украинской стороны.

"Это фактическое признание того, что действия Венгрии не имеют никаких правовых оснований. Они просто добавляют беззаконие к беззаконию", – написал министр.

Решение перед выборами

Законопроект в парламент подал глава фракции Фидес Мате Кочиш. Документ предусматривает, что украинские деньги и золото, изъятые силовиками, могут считаться арестованными до завершения процедуры расследования.

Кочиш уже представил инициативу на заседании комитета венгерского парламента по национальной безопасности. Один из членов комитета от Фидес объяснил, что власти проверяют, как цель и возможное использование перевозимого имущества могут повлиять на национальную безопасность страны.

Оппозиционные депутаты комитета раскритиковали такой подход. Они заявили, что законопроект решили рассматривать в ускоренном режиме перед парламентскими выборами, которые запланированы на 12 апреля. По словам оппозиционеров, у них не было достаточно времени, чтобы детально ознакомиться с документом.

Ускоренная процедура

Несмотря на критику, Мате Кочиш настоял на быстром рассмотрении инициативы. Он заявил, что парламент еще несколько раз будет собираться до выборов, поэтому законопроект нужно принять срочно.

В итоге комитет по национальной безопасности рекомендовал парламенту рассмотреть документ в исключительном порядке и поддержать его.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что все причастные к инциденту понесут ответственность. Сибига также отметил, что во время задержания украинских инкассаторов имело место жестокое обращение. По его словам, такие действия нарушают Европейскую конвенцию по правам человека и Венскую конвенцию.

Что предшествовало

В четверг, 5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью сотрудниками, которые перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Груз оценивается в 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что"венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины", причем причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними "до сих пор неизвестны".

В свою очередь налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка", которые были задержаны в пятницу, 6 марта, по подозрению в отмывании денег. По заявлению правоохранителей, из Австрии в Украину якобы было перевезено 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Среди задержанных, как отмечается, был и экс-генерал секртеной службы. Впоследствии их депортировали.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Виктор Орбан пригрозил украинским властям силой возобновить работу нефтепровода "Дружба" в Украине, подчеркнув, что для этого он имеет"политические и финансовые инструменты". Глава правительства страны подчеркнул, что это"четкое сообщение" украинскому правительству.

