'Претензии к ее родителям': в России нашли виновных в решении Касаткиной отказаться от РФ

Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов назвал печальной ситуацию с решением экс-первой ракетки России Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство. Двукратный олимпийский чемпион при этом высказал претензии к родителям спортсменки, которые ее якобы плохо воспитали.

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Об этом Фетисов заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Бывший хоккеист и приспешник диктаторского режима Владимира Путина обвинил Касаткину в предательстве, а также выразил уверенность в том, что другие российские спортсмены в ближайшем будущем повторят шаг теннисистки.

"Касаткина – уже не российская спортсменка. Думаю, в дальнейшем подобные решения можно ожидать и от других спортсменов. Значит, Касаткину так воспитали родители, что для нее поиграть в теннис – это найти новую родину. Претензии не к ней, а к ее родителям. Печально все это", – сказал Фетисов.

На минувших выходных стало известно о том, что Касаткина будет выступать под флагом Австралии, чем вызвала истерику в России. Теннисистка известна тем, что осудила вторжение РФ в Украину, и отношениями с эстонской фигуристкой Натальей Забиякой.

OBOZ.UA показал своим читателям, как сейчас выглядит Дарья Касаткина, которая отказалась выступать за Россию.

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