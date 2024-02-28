Заявление самого дорого футболиста мира на ужине с Макроном и эмиром Катара вызвало переполох в СМИ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе принял участие в официальном ужине в Елисейском дворце, организованный президентом Франции Эммануэлем Макроном по случаю официального визита в страну эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани во Францию. По словам свидетелей, на этом мероприятии футболисту задали вопрос о договоренности с "Реалом".

25-летний форвард заявил, что еще ничего не решено. Эмир Катара, тем не менее, пожелал Килиану удачи. Этот момент, который попал на камеры, разошелся моментально по социальным сетям, вызвав переполох у журналистов и болельщиков.

15 февраля стало известно, что Мбаппе принял решение покинуть парижский клуб. Условия ухода еще не полностью согласованы, но летом игрок покинет ПСЖ на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что он хочет присоединиться к "Реалу".

Мбаппе перешел в ПСЖ в июле 2018 года. С того времени провел за команду 290 матчей, забив 243 гола и отдав 105 результативных передач. За это время 10 раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции, дважды был лучшим игроком сезона, пять раз выигрывал Лигу 1 и трижды Кубок страны.

Вместе с Джудом Беллингемом ("Реал") и Эрлингом Холанном ("Манчестер Сити") делит первое место в списке самых дорогих футболистов мира. По оценкам портала Transfermakrt его стоимость составляет 180 млн евро.

На ЧМ-2023 молодой нападающий забил 8 голов на турнире и занял чистое первое место в списке лучших голеадоров мундиаля, получив заслуженную "Золотую бутсу".

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