Самый дорогой футболист планеты решил сменить клуб и 'открыл врата ада'

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе принял решение покинуть парижский клуб. Как пишет известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х (бывшая Twitter), лидер сборной Франции по футболу уже сообщил о своем уходе президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелайфи.

Условия ухода еще не полностью согласованы, но летом игрок покинет ПСЖ на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что он хочет присоединиться к "Реалу".

Болельщики в интернете скептически отнеслись к такому высказыванию 25-летнего форварда. Фанаты предполагает, что переход Мбаппе станет очередной долгоиграющей футбольной сагой.

У Киллиана и ПСЖ контракт до 2024 года с опцией продления до 2025-го. Зарплата футболиста в Париже составляет 57 миллионов евро в год.

Мбаппе перешел в ПСЖ в июле 2018 года. С того времени провел за команду 290 матчей, забив 243 гола и отдав 105 результативных передач. За это время 10 раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции, дважды был лучшим игроком сезона, пять раз выигрывал Лигу 1 и трижды Кубок страны.

Вместе с Джудом Беллингемом ("Реал") и Эрлингом Холанном ("Манчестер Сити") делит первое место в списке самых дорогих футболистов мира. По оценкам портала Transfermakrt его стоимость составляет 180 млн евро.

На ЧМ-2023 молодой нападающий забил 8 голов на турнире и занял чистое первое место в списке лучших голеадоров мундиаля, получив заслуженную "Золотую бутсу".

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