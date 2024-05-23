'Заканчиваю с боксом': Усик рассказал о переломном моменте в карьере

Новый чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) хотел завершить боксерскую карьеру после поражения на Олимпийских игр 2008 года в Пекине, где он проиграл во втором круге итальянцу Клементу Руссо. 21-летнего на тот момент спортсмена расстроило поражени, которое он посчитал несправедливым.

Об этом он рассказал катмену Рассу Анберу во время подготовки к поединку против Тайсона Фьюри (34-1-1, КО). Соответствующее видео на своем YouTube-канале опубликовало издание Boxing King Media. По словам Усика, он передумал уходить из спорта после разговора с близким другом.

"Я был молодой, думал, что выиграл бой. Но я хорошо боксировал, бой был близким. Я не проиграл. Меня били в блок, но компьютер считал очки, 7-4. Я вернулся домой, сказал маме и папе, что это все нехорошо, судьи плохие и я заканчиваю с боксом. Мама обрадовалась, а папа сказал не говорить такого. Один старый друг позвонил мне и спросил, что происходит. Он мне напихал. На следующий день я вернулся в зал", – сказал Усик.

18 мая Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. Украинец стал первым в эпоху четырех поясов абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Украинец по итогам боя был отстранен от бокса по медицинским причинам. Он был госпитализирован после поединка. Промоутер Александр Красюк рассказал о деталях травмы челюсти боксера.

Букмекеры уже начали принимать ставки на реванш Усика и Фьюри. При этом пока неизвестно, останется ли украинец в звании абсолютного чемпиона.

Позже стало известно, что Усика могли арестовать в Саудовской Аравии после боя. А нокдаун в поединке был обнаружен на картине XVIII века.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилось видео огненной реакции экс-чемпиона мира Дэвида Хэя на нокдаун в бою Усика и Фьюри.

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