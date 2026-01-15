'Ясно дали ему понять...' Английский тренер выгоняет Зинченко из клуба

Английский клуб "Ноттингем Форест" провел разговор с украинским защитником Александром Зинченко о его будущем в команде. Главный тренер Шон Дайч отметил, что футболист получил четкий сигнал о том, что не заинтересован в его услугах, особенно после возвращения в состав Ола Айны.

"Мы поговорили с игроком, ясно дали ему понять его ситуацию, он это понимает, посмотрим, что будет дальше", — заявил Дайч на предматчевой пресс-конференции.

29-летний Зинченко провел всего четыре стартовых матча в Премьер-лиге и был заменен уже на перерыве в кубковом матче с "Рексемом". Он также не сможет сыграть против "Арсенала" в ближайшем туре. Сезонный арендный контракт Зинченко не предусматривает возможность досрочного расторжения, поэтому для его перехода потребуется интерес со стороны третьего клуба.

Возвращение в строй получили Райан Ятс, а Ибрагим Сангаре и Вилли Боли вернулись с Кубка Африки, однако Джон Виктор остается вне игры после операции на колене. Дайч подчеркнул, что команда довольна восстановлением игроков и готова к предстоящим матчам.

Как сообщал OBOZ.UA, слухи о плохом состоянии дел у Зинченко в "Ноттингеме" активно продвигаются в английских СМИ. Так, недавно появилась информация, что "Ноттингем Форест" ищет возможность досрочно разорвать соглашение с украинцем, который перешёл в новый клуб 2 сентября прошлого года на правах аренды из "Арсенала", однако не сумел закрепиться в составе.

10 января Александр Зинченко провел свой один из худших поединков в Англии. Украинец вышел в стартовом составе и провально выступил в третьем раунде Кубка Англии от "Рексхэма".

