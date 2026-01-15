УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Ясно дали ему понять..." Английский тренер выгоняет Зинченко из клуба

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
450
'Ясно дали ему понять...' Английский тренер выгоняет Зинченко из клуба

Английский клуб "Ноттингем Форест" провел разговор с украинским защитником Александром Зинченко о его будущем в команде. Главный тренер Шон Дайч отметил, что футболист получил четкий сигнал о том, что не заинтересован в его услугах, особенно после возвращения в состав Ола Айны.

Видео дня

"Мы поговорили с игроком, ясно дали ему понять его ситуацию, он это понимает, посмотрим, что будет дальше", — заявил Дайч на предматчевой пресс-конференции.

"Ясно дали ему понять..." Английский тренер выгоняет Зинченко из клуба

29-летний Зинченко провел всего четыре стартовых матча в Премьер-лиге и был заменен уже на перерыве в кубковом матче с "Рексемом". Он также не сможет сыграть против "Арсенала" в ближайшем туре. Сезонный арендный контракт Зинченко не предусматривает возможность досрочного расторжения, поэтому для его перехода потребуется интерес со стороны третьего клуба.

"Ясно дали ему понять..." Английский тренер выгоняет Зинченко из клуба

Возвращение в строй получили Райан Ятс, а Ибрагим Сангаре и Вилли Боли вернулись с Кубка Африки, однако Джон Виктор остается вне игры после операции на колене. Дайч подчеркнул, что команда довольна восстановлением игроков и готова к предстоящим матчам.

"Ясно дали ему понять..." Английский тренер выгоняет Зинченко из клуба

Как сообщал OBOZ.UA, слухи о плохом состоянии дел у Зинченко в "Ноттингеме" активно продвигаются в английских СМИ. Так, недавно появилась информация, что "Ноттингем Форест" ищет возможность досрочно разорвать соглашение с украинцем, который перешёл в новый клуб 2 сентября прошлого года на правах аренды из "Арсенала", однако не сумел закрепиться в составе.

"Ясно дали ему понять..." Английский тренер выгоняет Зинченко из клуба

10 января Александр Зинченко провел свой один из худших поединков в Англии. Украинец вышел в стартовом составе и провально выступил в третьем раунде Кубка Англии от "Рексхэма".

"Ясно дали ему понять..." Английский тренер выгоняет Зинченко из клуба

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!