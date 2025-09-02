Зинченко ушел из 'Арсенала', совершив неожиданный трансфер в чемпионате Англии

Один из капитанов сборной Украины по футболу Александр Зинченко в последние часы перед закрытием трансферного окна покинул лондонский "Арсенал". Наш соотечественник неожиданно подписал контракт с "Ноттингем Форест" на правах аренды до конца текущего сезона.

Об этом информирует официальный сайт "лесников". 28-летний футболист, который может сыграть как на позиции левого защитника, так и в центре поля, решил продолжить свои выступления в английской Премьер-лиге, получив предложение от "Форест".

Новая команда "Зинченко также выступает в Лиге Европы. Здесь на основном этапе англичанам достались нидерландский "Утрехт", португальский "Порту", испанский "Бетис", шведский "Мальме", венгерский "Ференцварош", датский "Митдьюланн", австрийский "Штурм" и португальская "Брага".

"Я очень рад присоединиться к "Ноттингем Форест". Очень взволнован сезоном, который ждет нас впереди. Не могу дождаться, чтобы встретиться со всеми вами. Вперед, "Форест!" – прокомментировал свой переход Зинченко.

Любопытно, что дебютировать за новую команду украинец сможет 13 сентября, когда "лесники" сыграют на выезде с тем же "Арсеналом".

Напомним, что Александр Зинченко перешел в лондонский клуб в июле 2022 года. Его контракт действует до конца июня 2026-го. За это время за "канониров" провел 91 игру во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 5 ассистов.

