Английский клуб пытается выгнать Зинченко

Ноттингем Форест" рассматривает возможность досрочно разорвать аренду защитника "Арсенала" Александра Зинченко. 29-летний украинский футболист перешёл в новый клуб 2 сентября прошлого года, однако не сумел закрепиться в составе и провёл в стартовом составе в английской Премьер-лиге всего четыре матча, пишет BBC.

Руководство "Фореста" изучает все варианты, чтобы избавиться от игрока, но соглашение с "Арсеналом" не предусматривает механизма для такого шага, что усложняет возвращение игрока в лондонский клуб. При этом "Арсенал" располагает полноценным составом, что может стать препятствием для удовлетворения просьбы "Ноттингема".

Сейчас остаётся неясным, удастся ли Зинченко вернуться в "Арсенал" до конца сезона или он продолжит выступления в Премьер-лиге несмотря на ограниченное игровое время.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 января Александр Зинченко провел свой один из худших поединков в Англии. Украинец вышел в стартовом составе и провально выступил в третьем раунде Кубка Англии от "Рексхэма".

