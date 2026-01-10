'Это абсолютно неприемлемо'. То, что сделал Зинченко, спровоцировало ярость в Англии. Видео

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко, который выступает в аренде за "Ноттингем Форест", провел свой один из худших поединков в Англии. 29-летний футболист сборной Украины вышел провально выступил в третьем раунде Кубка Англии от "Рексхэма".

"Форест" уступал сопернику из Чемпионшипа 0:2 к перерыву, хотя во втором тайме команда сумела отыграться и довести матч до 3:3. Однако в серии пенальти "Форест" проиграл 3:4: удары Игора Жезуса и Омари Хатчинсона отразил вратарь "Рексхэма" Артур Оконкво.

Зинченко вышел в стартовом составе, но уже ко второму тайму был заменен. За свою игру Александр от авторитетного статистического портала WhoScored получил 5,6 балла из 10 возможных, что стало второй с конца оценкой в матче среди всех игроков его команды.

Главный тренер команды Шон Дайч пришел в ярость от действия нашего соотечественника.

"Первый тайм был полностью неприемлемым", заявил Дайч в интервью BBC после матча. "Я дал это понять игрокам, и есть определенные личности, которые это прекрасно понимают. Им нужно посмотреть на себя в зеркало. Так нельзя играть, это неприемлемо не только для меня, но и по отношению к эмблеме клуба".

Дайч похвалил тех, кто вышел со скамейки запасных, включая двухголового Каллума Хадсон-Одои, назвав их "катализатором" камбэка во втором тайме. При этом наставник подчеркнул, что темп и желание брать игру на себя были катастрофически слабы в первые 45 минут.

"Медленно, шаблонно, не было намерения что-то изменить. Во втором тайме замены были великолепными. Факты таковы: нам придется делать изменения, и больше не будет вопросов "почему я не играю?" от игроков, которые провалили первый тайм", — добавил Дайч.

Как сообщал OBOZ.UA, Зинченко 2 сентября прошлого года подписал контракт с "Ноттингем Форест" на правах аренды до конца текущего сезона. С того момента провел 10 матчей во всех турнирах.

