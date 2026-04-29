'Я завжди готовий'. Легендарный тренер согласился возглавить сборную Украины по футболу

Бывший главный тренер сборной Украины и многократный призер чемпионата страны Мирон Маркевич заявил о готовности вновь возглавить национальную команду. 75-летний львовянин, подтвердил свою позицию на фоне кадровых изменений в сборной.

Видео дня

Украинская ассоциация футбола в конце апреля уволила Сергея Реброва после поражения от Швеции со счетом 1:3 в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026. После этого в медиа появилась информация о возможных кандидатах на вакантную должность.

"Я завжди готовий. Як воно буде – побачимо. Час покаже", – сказал тренер в комментарии YouTube-каналу "Футбольный диван".

Отвечая на критику, связанную с возрастом, Мирон Богданович был краток: "Нехай приїдуть сюди, подивляться, побігають зі мною, побачать, який у кого вік".

Ранее тренер уже возглавлял сборную Украины в 2010 году, однако покинул должность по собственному решению.

На клубном уровне Маркевич известен работой с "Металлистом", который под его руководством завоевал "бронзу" чемпионата Украины и дошел до четвертьфинала Лиги Европы в сезоне-2011/12. Также он тренировал "Днепр", с которым вышел в финал Лиги Европы сезона-2014/15.

Последним местом работы специалиста были "Карпаты": в сезоне-2022/23 он вывел команду в УПЛ. С лета 2023 года Маркевич остается без клуба.

По информации медиа, он входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной Украины, куда также включены Андреа Мальдера и Игор Йовичевич.

Следующие официальные матчи национальная команда проведет в сентябре 2026 года в дивизионе B Лиги наций, где сыграет против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!