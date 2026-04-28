'Все складывалось хорошо, но...' Маркевич откровенно рассказал, почему отказался от сборной Украины перед чемпионатом Европы-2012

Знаменитый украинский специалист Мирон Маркевич, который является главным претендентом на пост тренера сборной страны, вспомнил о периоде своей работы в национальной команде. Наставник возглавлял "сине-желтых" в 2010 году на условиях совмещения, однако после конфликта руководителей "Металлиста" и национальной федерации сосредоточился на харьковском клубе.

Видео дня

В интервью проекту "Взбирна" Маркевич подчеркнул, что мог продолжить карьеру в сборной, но принял сторону Александра Ярославского, который был на тот момент президентом "Металлиста". Тренер добавил, что тогдашний глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Григорий Суркис предлагал ему остаться в национальной команде до Евро-2012.

"Я тогда работал в сборной. Провел четыре матча – больше всего запомнилась ничья 1:1 против сборной Нидерландов, которая на тот момент была второй в мире. Также мы обыграли Литву, Румынию и Норвегию – все складывалось хорошо. Но возник конфликт между Ярославским и Суркисом, и мне пришлось выбирать. Суркис был готов выкупить мой контракт, но я встал на сторону Ярославского", – сказал Маркевич.

Отметим, что 75-летний тренер за последние 10 лет имеет лишь один активный сезон, однако в Украинской ассоциации футбола (УАФ) именно в нем видят сменщика Сергея Реброва.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!