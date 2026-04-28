'Подошли бы на роль тренера'. Названо идеальных кандидатов для сборной Украины после Реброва

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко считает, что национальную команду по футболу после ухода Сергея Реброва могут возглавить Паоло Фонсека или Андреа Мальдера. Левченко подчеркнул, что сборной нужен специалист, который совмещает функции мотиватора и сильного тактика, а также способен быстро объединить игроков и выдерживать высокий психологический прессинг.

По его словам, ключевая задача тренера в национальной команде заключается в работе с психологией футболистов и умении донести идеи в короткий срок.

"Но если это будет наставник из-за рубежа – это должен быть кто-то, кто понимает Украину, кто был здесь, играл или был причастен к нашим реалиям и понимает язык, менталитет. Если сейчас взять Луи ван Гала или Анчелотти – они ничего здесь не сделают. Приедут, несколько миллионов срубят, но если они не имеют полного понимания, как работает сборная, адаптация будет занимать очень много времени", – цитирует эксперта Tribuna.com.

По мнению Левченко, команде необходим долгосрочный проект с горизонтом 2–3 лет, в рамках которого можно выстроить систему и постепенно развивать состав. Он считает важным сочетание опытных игроков и молодых футболистов с перспективой выхода на пик формы в будущем.

Также он допустил, что смена главного тренера может пойти на пользу сборной, если новый специалист предложит понятную структуру и последовательную стратегию. При этом он подчеркнул, что проблема заключается не только в результатах, но и в отсутствии стабильного курса развития команды.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украинской ассоциации футбола (УАФ) определилось с тремя кандидатами на пост нового главного тренера национальной сборной после отставки Сергея Реброва. В организации намерены определиться с наставником "сине-желтых" в самом ближайшем будущим, ведь уже в июне их ждут товарищеские матчи.

