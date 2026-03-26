Сборная Украины пропустила три гола от Швеции и не вышла на ЧМ-2026 по футболу. Видео голов

Сборная Украины по футболу проиграла команде Швеции в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 и не смогла пробиться на турнир. Поединок на испанском стадионе"Сьюдад де Валенсия" завершился со счетом 1:3.

Первый тайм открылся быстрым голом шведов. Уже на 6-й минуте Виктор Дьёкереш реализовал передачу Беньямина Нюгрена, отправив мяч в правый угол ворот Трубина.

Украина контролировала мяч на чужой половине поля, но продвижение к воротам Швеции было минимальным. Судаков создавал свободные зоны, однако высокое давление шведов и ошибки, например у Зубкова, едва не привели к второму голу.

После забитого мяча шведы отошли в оборону, сосредоточившись на контратаках, что ограничивало возможности украинцев.

Украинская команда преимущественно атаковала флангами, но защита соперника была организована строго по линиям. Высокий прессинг Швеции с самого начала привел к разладу оборонительных действий Украины.

В середине тайма игра стала вязкой: Украине приходилось искать узкие пространства для атак, а переход через середину поля замедлял темп и не создавал угрозы воротам Нордфельдта. Швеция демонстрировала дисциплинированную защиту и играла по счету, позволяя сопернику держать мяч, но эффективно блокируя вертикальные передачи и контратаки.

Украинцы не смогли использовать переходные фазы, остроты в атаке было мало, а попытки контратак соперника контролировались. Первый тайм завершился при преимуществе по владению мячом у Украины, но при отсутствии существенных моментов у ворот шведов и ударов в створ.

Вторая половина началась для наших "желто-синих" катастрофично. На 47-й минуте лишь реакция Трубина спасла от верного гола, однако не надолго.

Уже спустя 4 минуты шведский голкипер делает передачу через все поле, которую точным "выстрелом" замкнул Дьёкереш.

У Украины был целый тайм, чтобы исправить ситуацию. Ребров пытался это сделать заменами, выпустив Яремчука, Очеретько и Гуцуляка, но в итоге вновь пропустили.

Вместо этого Трубин на 72-й минуте заработал пенальти, который точно реализовал Дьёкереш. Форвард "Арсенала" оформил хет-трик.

Матвей Пономаренко забил гол престижа на 91-й минуте.

