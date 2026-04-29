'Ситуация на поле боя важнее переговоров': Волкер заявил, что Украина получила важные козыри в войне

Ситуация на фронте все больше играет в пользу Украины, тогда как Россия теряет ресурсы для ведения войны. В то же время переговорный процесс остается скорее инструментом давления, чем реальным путем к миру.

Видео дня

Россия не демонстрирует реальной готовности к мирным договоренностям. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью Украинскому радио.

Сейчас страна-агрессор использует переговоры как средство воздействия на Украину и ее партнеров. В частности, Москва пытается склонить США к давлению на Киев, предлагая перспективы экономического сотрудничества после возможной отмены санкций.

В то же время Украина, понимая эти намерения, продолжает участвовать во всех переговорных форматах, чтобы сохранять позицию государства, открытого к диалогу. Такой подход является правильной стратегией, даже несмотря на слабость или неприемлемость отдельных предложений.

Волкер также обратил внимание на изменение ситуации непосредственно на поле боя. Финансовое состояние России ухудшается, а ее способность компенсировать потери в живой силе и технике снижается. Зато Украина значительно усилила собственный оборонно-промышленный комплекс...

Кроме того, украинские силы получили возможность наносить удары на большие расстояния, в частности по объектам нефтяной инфраструктуры РФ, что непосредственно влияет на финансирование войны.

"На самом деле важнее самих переговоров является ситуация на поле боя и в реальном мире. А там происходят очень показательные вещи. Финансовое положение России ухудшается, ее экономика находится под давлением. Она уже не способна восстанавливать потери в живой силе в тех же масштабах, а также не может компенсировать потери техники на том же качественном уровне. В то же время Украина развила собственную оборонную промышленность и сегодня обеспечивает себя на 60-70% за счет внутренних ресурсов. Она получила важные козыри", – отметил бывший спецпредставитель Госдепартамента.

Если нынешняя тенденция сохранится, это может заставить Россию согласиться на прекращение огня. В то же время США, несмотря на временное смещение внимания на другие международные вопросы, остаются заинтересованными в победе Украины как суверенного и демократического государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!