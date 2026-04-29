В декабре 2025-го Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2026-й год. В январе этого года Генеральным штабом Украины и Министерством обороны Украины было осуществлено планирование закупок на этот год, учитывая финансовый ресурс. Генеральным штабом определен приоритет в закупке дальнобойных выстрелов 155 мм. Сегодня 29 апреля 2026 года. "Агентство оборонных закупок" до сих пор вообще не заключило ни одного контракта на поставку 155 мм выстрелов. Такое затягивание времени можно объяснить только подковерными интригами по отбору "правильных" поставщиков.

Видео дня

С начала полномасштабного вторжения "Украинская бронетехника" выполнила перед Министерством обороны 100% поставок по поставке 155 мм выстрелов различной дальности. Наше предприятие имеет лицензионное соглашение с мировым производителем и наши поставки подтверждаются отгрузкой.

В то же время иностранные поставщики "Агентства оборонных закупок" просрочивают поставки десятков тысяч крайне необходимых фронту артиллерийских выстрелов 155 мм. По состоянию на сейчас фактическое выполнение контрактов по поставкам 155 мм боеприпасов составляет в разные календарные периоды 30-50%. К примеру, в 2025 году уровень выполнения контрактов по поставке 155 мм выстрелов составил менее 50%.

Наше предприятие является едва ли не единственным поставщиком дефицитных дальнобойных выстрелов 155 мм – мы выполняем наши контракты, тогда как недобросовестные поставщики "Агентства" годами не поставляют боеприпасы и не возвращают полученные авансы. Так, в 2024 году 30% от общего количества дальнобойных 155 мм было законтрактовано с УБ и поставлено все 100%, а 46% дальнобойных заключенных с другими поставщиками выстрелов вообще не поставлено даже по состоянию на сегодня!

Из года в год "АОЗ", сознательно или бессознательно, делает одни и те же ошибки: контрактует "самые дешевые" предложения у компаний, которые не подтверждают собственные возможности поставки и производства. И это происходит не только по 155 мм, но и по другим артиллерийским калибрам. Сегодня снова существует угроза очередного замораживания миллиардов гривен подобными решениями – и фронт снова недополучает ценные снаряды.

Мы призываем Министерство обороны Украины срочно решить вопрос заключения контрактов на дальнобойные выстрелы с проверенными поставщиками.