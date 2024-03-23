'Выйдите и сами попробуйте'. Селезнев наехал на болельщиков сборной Украины, который критикуют футболистов

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев раскритиковал болельщиков, которые остались недовольными действиями наших футболистов в игре против команды Боснии и Герцеговины. По словам Селезнева, игроки сделали все возможное, чтобы победить.

Евгений не понимает, почему некоторые украинские фанаты удивляются достаточно блеклой игре украинской сборной в первом тайме.

"Босния и Герцеговина тоже хотела выиграть. Почему здесь удивляться? Я не могу сказать, что очень слабо сыграли наши ребята, как многие говорят. Они сыграли, как надо и забили на один мяч больше, чем соперник. Я не понимаю, зачем критикуют сборную. Ребята молодцы, тренер молодец, все молодцы, потому что выиграли. Я вообще не понимаю, когда начинают критиковать. То игра не та, то еще что-то не то. Выйдите и сами попробуйте, может у вас лучше получится", – цитирует Селезнева НВ.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф квалификации на чемпионат Европы-2024, забив два гола на 85-й и 88-й минутах. Матч на арене "Билино Поле" в боснийском городе Зеница завершился со счетом 1:2.

После Сергей Ребров назвал изменение тактики команды главным фактором победы в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024. Наставник отметил, что соперники не были готовы к выходу второго нападающего.

"Желто-синие" в финале отбора Евро-2024 сыграет против команды Исландии, которая в полуфинале победила Израиль (4:1). Встреча запланирована на 26 марта. Уже стали известны телеканалы, где будет трансляция.

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