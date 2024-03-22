Сборная Украина по футбола выдала фантастический победный камбек на последних минутах. Видео голов и обзор полуфинала плей-офф Евро-2024

Сборная Украины лишь на последних минутах вырвала победу (2:1) у команды Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф квалификации на чемпионат Европы-2024. Подопечные Сергея Реброва пропустили первым, но с интервалом в три минуты смогли забить два гола.

На 81-й минуте Роман Яремчук заменил Владимира Бражко, а через 4 минуты праздновал забитый мяч. После подачи Ефима Конопли нападающий "Бенфики" сравнял счет.

Шокированные хозяева еще не успели прийти в себя, когда Артем Довбик вывел Украину вперед. Миколенко с Мудриком разыграли стенку, мяч получил Яремчук и сделал идеальную фланговую передачу в центр штрафной, где Довбик головой не оставил шансов Шехичу.

Босния и Герцеговина – Украина 1:2 (0:0, 1:2)

Голы: 1:0 – 56, автогол Матвиенко, 1:1 – 85 Яремчук, 1:2 – 88 Довбик.

Босния и Герцеговина – Шехич, Дедич (Чивич, 68), Колашинац, Хаджикадунич, Ахмедходжич (Ковачевич, 82), Газибегович, Цимирот, Хайрадинович (Пьянич, 82), Крунич (Рахманович, 90), Джеко, Демирович.

Украина – Лунин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Зинченко (Малиновский, 76), Зубков (Гуцуляк, 76), Мудрик, Судаков, Бражко (Яремчук, 81), Довбик (Таловеров, 90).

Предупреждения: Колашинац (9), Матвиенко (16), Газибегович (26), Конопля (58), Ахмедходжич (79), Яремчук (90+1), Ковачевич (90+4).

В финале плей-офф подопечные Сергея Реброва сыграют с Исландией, которая со счетом 1:4 разгромила Израиль. Решающая встреча за Евро-2024 пройдет 26 марта в польском Вроцлаве.

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