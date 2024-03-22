Украина – Исландия: где смотреть, расписание трансляций плей-офф отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу во вторник, 26 марта, на "Вроцлав Арене" в одноименном польском городе проведет финальный матч плей-офф квалификации к чемпионату Европы 2024 года против национальной команды Исландии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

OBOZ.UA будет вести онлайн-трансляцию игры Украина – Исландия.

Встреча будет показана по региональным каналам "Суспільного", но только в бесплатном цифровом эфирном телевидении T2, а также в пакетах медиасервисов. Зрители, которые попытаются посмотреть матч на Youtube или через спутникового оператора VIASAT вместо футбола увидят заглушку.

Также картинка из Праги будет доступна на телеканале "Megogo Футбол", который входит в подписку "Максимальная" или "Спорт" медиасервиса Megogo. Для новых пользователей существует акционная пробная подписка 29 грн/7 дней. Каналы Megogo доступны абонентам платформы "Воля".

Трансляция начнется с предматчевой студии в 20:45. К ведущим присоединятся гости и эксперты.

Украина и Исландия на уровне сборных до этого встречались 4 раза, добыв по одной победе. Последний раз команды пересекались в отборе на ЧМ-2018. Первая игра в сентябре 2016-м завершилась со счетом 1:1. Ответную через год выиграли исландцы (2:0).

Отметим, что сборная Сергея Реброва уже знает, с кем встретится в финальной части Евро-2024, если пробьется на чемпионат.

Напомним, что в полуфинале наши соотечественники в драматичном поединке прошли Боснию и Герцеговину. "Желто-синие" совершили невероятный камбек в концовке встречи, забив два гола с интервалом в 3 минуты.

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