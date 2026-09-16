"Вы, к сожалению, все видели..." Мальдера сделал заявление по случившемуся с Мудриком и сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера заявил, что команда продолжает следить за Михаилом Мудриком и поддерживать с ним связь после травмы. Специалист признался, что футболисту сейчас непросто, но выразил надежду на его возвращение в национальную команду в будущем.

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"Вы, к сожалению, все видели его травму. Нам очень жаль, и ему также жаль", - сказал Мальдера.

По словам тренера, он неоднократно общался с Мудриком после случившегося. Мальдера также поддерживает контакт с клубом футболиста и его друзьями.

"Но он должен быть спокойным. Конечно, у него будут другие возможности для сборной. Сейчас ему нужно думать о восстановлении. Нелегко то, через что он прошел", – отметил итальянский специалист.

Мальдера добавил, что в сборной надеются на возвращение Мудрика в будущем.

"Я ему сказал, что нужно быть спокойным. Возможно, будет возможность сыграть за сборную в будущем. Мы надеемся, что в ближайшем будущем он сможет присоединиться к нашей команде", – заявил тренер.

Также Мальдера рассказал о работе тренерского штаба по поиску новых футболистов. По его словам, специалисты пока не ездили за границу для просмотра игроков, однако после каждого тура анализировали выступления футболистов и обсуждали возможных кандидатов.

"После каждого тура мы следили за игроками, весь тренерский штаб обсуждал, дискутировал и анализировал каждого игрока и его матчи", – рассказал Мальдера.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 сентября Украинский вингер "Тоттенгема" Михаил Мудрик получил повреждение голеностопа на тренировке лондонской команды. По информации медиа футболист пропустит от шести до восьми недель.

В декабре 2024 года в допинг-пробе Мудрика обнаружили мельдоний, после чего футболиста временно отстранили от матчей. Позже он получил четырехлетнюю дисквалификацию и подал апелляцию, а в июле 2026 года Футбольная ассоциация Англии и WADA урегулировали дело: санкции были сняты, и украинец получил право немедленно вернуться на поле. После этого он возобновил тренировки и сыграл в предсезонных матчах "Челси".

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