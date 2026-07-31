Официально: с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик может вновь принимать участие в любых соревнованиях после того, как было завершено расследование по нарушению им антидопинговых правил. Спортсмен признал вину и согласился отбыть дисквалификацию, срок которой завершился 30 июля, когда он подписал соглашение с Футбольной ассоциацией Англии (FA).

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Об этом говорится в заявлении на официальном сайте FA. Отмечается, что документ был поддержан Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Это означает, что Мудрик может немедленно вернуться к тренировкам с лондонским "Челси", который под руководством нового тренера Хаби Алонсо ведет подготовку к новому сезону.

В WADA и FA подчеркнули, что концентрация мельдония, который обнаружили в допинг-пробе украинца в октябре-2024, была низкой. И если бы сейчас футболист вновь проходил проверку сейчас, то согласно новым правилам, его тест не показал бы наличия запрещенного вещества.

Таким образом, вингер сборной Украины "больше не подпадает под дисквалификацию и может немедленно вернуться к соревнованиям".

Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле 28 ноября 2024 года в поединке Лиги конференций, где "Челси" обыграл "Хайденхайм" 2:0, а украинец забил гол. За это время лондонцы внесли изменения в контракт нашего футболиста.

Как сообщал OBOZ.UA, Михаил Мудрик проиграл суд в Лондоне и лишился 2,5 млн фунтов стерлингов (около 3 млн евро).

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