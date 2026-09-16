Палата представителей Конгресса США приступила к рассмотрению законопроекта Грэма об "адских санкциях" против России: все подробности

В среду, 16 сентября, в Палате представителей Конгресса США начались дебаты по законопроекту сенатора Линдси Грэма о введении новых санкций против России. Ожидается, что после дебатов, возможно, уже сегодня или в четверг, 17 сентября, спикер Майк Джонсон вынесет проект санкций на голосование "по стандартной процедуре" (для принятия документа достаточно большинства в 50% + 1 голос "за").

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В начале дебатов лидер демократов в Палате представителей Стэнли Хойер назвал голосование испытанием решимости Конгресса. Если санкции Грэма не примут, "в Кремле будут аплодисменты, а в Киеве — слезы", цитирует демократа журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу.

О чем спорят

Что показательно – подавляющее большинство демократов и республиканцев якобы не сомневаются в необходимости принятия законопроекта, но между законодателями продолжается ожесточенная полемика.

Так, Стэнли Хойер охарактеризовал предложение Линдси Грэма как "антироссийский и проукраинский законопроект" и призвал Палату представителей "послать президенту Трампу четкий сигнал к действиям".

В свою очередь республиканец Майкл Макколл, заявивший, что новые санкции должны усилить давление на Москву и "заставить" российского диктатора Владимира Путина согласиться на переговоры, поставил под сомнение слова Хойера о "четком сигнале".

По его словам, если Конгресс хочет послать Трампу сообщение, то должен "выделить Украине 12–15 млрд долларов" помощи на вооружение и обеспечить, чтобы "Китай и Индия также подпадали под санкции".

Демократ Гейб Амо, который вместе с другими выступил "за" законопроект Грэма, в ходе этих дебатов назвал предлагаемые санкции "неправильным инструментом". Он утверждает, что у Трампа и так есть полномочия для введения санкций против России. А новые полномочия в отношении тарифов могут привести к росту цен и нанести удар по союзникам.

Ужасно несовершенно

Республиканка Энн Вагнер отметила, что главное – чтобы "война Путина закончилась". Соответственно, она призвала к принятию санкций. К ней вновь присоединился Майкл Макколл, который добавил гуманитарную аргументацию. Он напомнил о "тысячах погибших и раненых украинских мирных жителей только в этом году" и сотнях тысяч с момента полномасштабного вторжения России, и отметил, что "доходы от российской энергетики продолжают способствовать" росту этих чисел.

Демократ Дон Байер – один из немногих, кто выступил против законопроекта. Он назвал его "благим намерением, но ужасно несовершенным". Законодатель считает, что принятое предложение Грэма лишь предоставит Трампу новые тарифные рычаги давления – причем не на Россию, а на союзников.

Другой демократ, Ричард Нил, в целом поддерживает введение новых санкций, однако он не видит последовательности в политике администрации Трампа в отношении Украины. Законодатель упомянул спор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в начале прошлого года и на этом примере поставил под сомнение, остаются ли республиканцы солидарными с Украиной.

Нила поддержал демократ Ллойд Доггетт, который напомнил, что именно Трамп "сократил помощь Украине" и "хочет ослабить давление на российскую нефть" и т. д.

Дебаты (если здесь уместно это определение) еще продолжаются.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, ранее законопроект не выносился на голосование в Конгрессе, поскольку его приняли в Сенате, но блокировали республиканцы в Комитете по регламенту. Но теперь "документ продвигается, поскольку получил поддержку от Белого дома".

Напомним: когда в Сенате США представили обновленную версию законопроекта о новых санкциях против России, который на протяжении многих лет продвигал сенатор Грэм, в документе были значительно смягчены отдельные положения, касающиеся пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей. Однако жесткое давление на российскую экономику, финансовую систему и "теневой флот" в проекте все же сохранилось.

Ранее Дональд Трамп призвал Конгресс включить Иран в документ об антироссийских санкциях – в память о Грэме, политике и товарище американского лидера. Так и произошло: к "гремовским" санкциям против России добавили ряд аналогичных санкций против Ирана.

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