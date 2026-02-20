Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рубанул правду об истинном положении России в мире. Бывший биатлонист, комментируя отказ организаторов ОИ-2026 в Милане дарить представителям РФ смартфоны, назвал это правильным решением.

Видео дня

Об этом Тихонов заявил в интервью порталу Metaratings. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, который отрицает существования украинского народа, пожаловался на то, что за последние десятилетия Россия потеряла влияние, а ее чиновники "ходят с протянутой рукой".

"Я так устал от этого дерьма! Сами все профукали, а теперь виним других… Нам не дали это, не дали то… Сколько можно ходить с протянутой рукой? Обвинять всех вокруг? Вам-то не надоело? По телевизору же говорят, что мы великая Россия! Врут! В чем величие? Вина только наша. Надо привыкать быть хозяевами, а не шестерками. Не дали телефоны – и правильно сделали", – сказал Тихонов.

До этого он удивительным образом высказался о правлении главаря Кремля, отметив, что за последние 25 лет нельзя выделить что-то положительное.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Тихонов выдал фантастический бред о том, что украинцы противостоят военной агрессии РФ "для благосостояния Америки".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!