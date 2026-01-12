Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выдал невероятный бред о том, что украинцы противостоят российской агрессии не ради сохранения своих свободы, идентичности и государственности. Бывший биатлонист лицемерно и цинично подчеркнул, что все жители нашей страны работают на "для благосостояния Америки".

Такое нелепое мнение Тихонов озвучил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт", комментируя арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот также осудил США за операцию, назвав ее вмешательством в дела другого государства.

"Я скажу так. Если бы мы доминировали на мировой арене, как Америка, против нас никаких санкций в спорте не было бы. При этом я категорически против такого вмешательства, как это сделали американцы в Венесуэле. Нам же надо уметь сказать свое "я". Украинскую сторону не интересует своя страна, они это делают для благосостояния Америки, а мы для кого делаем все?" – задался вопросом Тихонов.

Ранее этот россиянин в патриотическом угаре назвал РФ "самой богатой территорией земного шара", на которой люди при этом живут хуже, чем в соседних странах.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова отказалась выступать на ОИ-2026 ради диктатора Владимира Путина.

