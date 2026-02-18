Российским спортсменам на ОИ-2026 вместо уникальных смартфонов МОК подарил шампунь и зубную пасту. Видео

Нейтральные атлеты из России не получили эксклюзивные смартфоны от официального спонсора Олимпиады-2026. Вместо гаджетов им вручили наборы с гигиеническими средствами, что подтвердил ски-альпинист Никита Филиппов.

Филиппов опубликовал видео распаковки подарков из Олимпийской деревни. В кадре спортсмен демонстрирует экипировку и предметы из набора, после чего отмечает отсутствие устройства от Samsung.

"А Samsung не дали, который всем давали, для нейтралов. Без телефона", — сказал Филиппов на видео.

Перед стартом Игр организаторы сообщали, что все участники получат эксклюзивную модель Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition — лимитированный смартфон в желтом цвете с олимпийской символикой. Устройство создано специально для спортсменов и не является серийной версией.

Как уточнили в Международный олимпийский комитет в комментарии РБК, аппараты не были переданы "в целях соблюдения действующего законодательства запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран".

В комитете добавили, что предприняли усилия для обеспечения всех участников "важной информацией о соревнованиях и доступом к игровым сервисам для спортсменов". В компании Samsung РБК сообщили, что не принимают решений о распределении аппаратов.

Аналогичная ситуация фиксировалась на Играх-2024 в Париже, где россиянам также не вручали смартфоны. Всего на Олимпиаду-2026 в Италию заявлены 13 спортсменов из России в нейтральном статусе.

