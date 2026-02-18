Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов внезапно пожаловался на то, что российские власти накладывают ограничения на жителей страны-агрессорки. Бывший биатлонист, который отрицает существование украинцев, болезненно отреагировал на новость о блокировке Telegram.

Об этом Тихонов заявил в комментарии порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот пришел к выводу, что "за последние тридцать лет не нашел ни одного положительного момента", а практически столько находится у власти нынешний главарь Кремля.

"За последние тридцать лет не нашел ни одного положительного момента. У нас все время "запретить", "отнять", "закрыть". WhatsApp уже не работает, Viber – тоже, теперь Telegram хотят запретить. В царской России почту на лошадях доставляли быстрее, чем сегодня самолетом. Наверное, мы и идем к тому, чтобы разводить лошадей. Самое интересное: кто-то принимает решение, но никто ни с кем не советуется, как народ реагирует, как народ живет. Кроме запретов ничего не вижу. Хоть бы спросили у кого-нибудь", – сказал Тихонов.

На днях этот россиян в патриотичном припадке потребовал от армии РФ "ударить по Киеву" и пожаловался на утрату Россией влияния в мире.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Тихонов выдал фантастический бред о том, что украинцы противостоят военной агрессии РФ "для благосостояния Америки".

