В Украине начали "раздавать" до 300 тыс. грн на генераторы: как заполнить заявки на выплату
В Украине начали принимать заявки на участие в правительственной программе "СвітлоДім", в рамках которой государство будет выплачивать до 300 тыс. грн на усиление энергонезависимости многоквартирных домов. Получателям следует соответствующим образом подготовиться к подаче заявки.
Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий. Электронные кабинеты для подачи заявок на портале Дія заработали 30 января, но перед заполнением следует проверить важные детали, без которых заявка может быть отклонена.
Полномочия и электронная подпись
- Руководитель или уполномоченное лицо должно быть внесено в Единый государственный реестр.
- У юрлица должна быть квалифицированная электронная подпись (КЭП) или усовершенствованная ЭП.
Специальный банковский счет
- Деньги поступят на счёт со специальным режимом использования.
- Открыть его надо перед подачей заявки в Ощадбанке или другом банке, который присоединится к программе.
- Если заявление подает организация-управитель нескольких домов, на каждый должно быть заполнено отдельное заявление, собран отдельный пакет документов и открыт отдельный счет.
Принятие решения об оборудовании
- Решение о приобретении оборудования должно быть принято официально и документально подтверждено (в виде сканкопий или фотокопий).
- Для ОСМД – решение правления или общего собрания;
- Для управляющего – решение собрания совладельцев дома (если в договоре с управляющим не прописано, что он имеет право самостоятельно принимать такие решения).
- Для кооператива – решение органа управления или собрания совладельцев;
- Управляющему следует заранее подготовить справку или письмо органа местного самоуправления, подтверждающее, что договор на управление домом является действующим (для договоров, заключенных более 1 года назад). Срок действия справки – 15 календарных дней.
Сбор данных о многоквартирном доме
- Точный адрес дома.
- Количество этажей (если разное – указывается максимальное).
- Количество подъездов (для домов 4-16 этажей).
- Общая площадь.
- Количество квартир.
- Количество совладельцев.
- Информация о наличии котельной (встроенная/пристроенная/крышная).
- Техпаспорт дома (страницы с адресом, этажностью, подъездами) или справка от органа местного самоуправления об этажности.
Определиться с оборудованием
- Генератор (бензиновые, дизельные, газовые).
- Инверторы.
- Аккумуляторы.
- Высоковольтные батареи.
- Солнечные панели.
Если договор на покупку уже заключен, нужно подготовить:
- номер и дату договора;
- данные поставщика;
- название оборудования;
- стоимость;
- сроки поставки.
Информация об имеющемся оборудовании
В заявлении надо указать информацию о наличии другого энергоэффективного оборудования (генераторов, аккумуляторов, инверторов и т.д.).
Контактные и регистрационные данные
- Данные о заявителе (ФИО, контактные данные, из ЕГР) проверяются автоматически.
- Ошибки останавливают подачу.
Сколько денег выделяется
Размер компенсации зависит от этажности многоквартирного дома:
- до 6 этажей – 100 тыс. грн;
- 6-16 этажей – 200 тыс. грн;
- более 16 этажей – 300 тыс. грн.
О чем надо помнить
- Средства могут быть использованы только по целевому назначению.
- Договор о покупке должен быть заключен в течение 45 дней после начисления средств.
- Оборудование должно быть установлено с соблюдением норм безопасности.
- В течение 30 рабочих дней после установки – подается отчет через Дію.
- В случае невозможности приобретения в определенные сроки средства возвращаются в бюджет.
Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине упростили процедуру установки солнечных электростанций на зданиях. Эти работы больше не будут считать реконструкцией или капитальным ремонтом, и поэтому их исключили из перечня требующих специальных документов.
