УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Украине начали "раздавать" до 300 тыс. грн на генераторы: как заполнить заявки на выплату

Станислав Кожемякин
Личные финансы
3 минуты
1,2 т.
Стартовала подача заявок на участие в программе 'СвітлоДім'

В Украине начали принимать заявки на участие в правительственной программе "СвітлоДім", в рамках которой государство будет выплачивать до 300 тыс. грн на усиление энергонезависимости многоквартирных домов. Получателям следует соответствующим образом подготовиться к подаче заявки.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий. Электронные кабинеты для подачи заявок на портале Дія заработали 30 января, но перед заполнением следует проверить важные детали, без которых заявка может быть отклонена.

Полномочия и электронная подпись

  • Руководитель или уполномоченное лицо должно быть внесено в Единый государственный реестр.
  • У юрлица должна быть квалифицированная электронная подпись (КЭП) или усовершенствованная ЭП.

Специальный банковский счет

  • Деньги поступят на счёт со специальным режимом использования.
  • Открыть его надо перед подачей заявки в Ощадбанке или другом банке, который присоединится к программе.
  • Если заявление подает организация-управитель нескольких домов, на каждый должно быть заполнено отдельное заявление, собран отдельный пакет документов и открыт отдельный счет.

Принятие решения об оборудовании

  • Решение о приобретении оборудования должно быть принято официально и документально подтверждено (в виде сканкопий или фотокопий).
  • Для ОСМД – решение правления или общего собрания;
  • Для управляющего – решение собрания совладельцев дома (если в договоре с управляющим не прописано, что он имеет право самостоятельно принимать такие решения).
  • Для кооператива – решение органа управления или собрания совладельцев;
  • Управляющему следует заранее подготовить справку или письмо органа местного самоуправления, подтверждающее, что договор на управление домом является действующим (для договоров, заключенных более 1 года назад). Срок действия справки – 15 календарных дней.

Сбор данных о многоквартирном доме

  • Точный адрес дома.
  • Количество этажей (если разное – указывается максимальное).
  • Количество подъездов (для домов 4-16 этажей).
  • Общая площадь.
  • Количество квартир.
  • Количество совладельцев.
  • Информация о наличии котельной (встроенная/пристроенная/крышная).
  • Техпаспорт дома (страницы с адресом, этажностью, подъездами) или справка от органа местного самоуправления об этажности.

Определиться с оборудованием

  • Генератор (бензиновые, дизельные, газовые).
  • Инверторы.
  • Аккумуляторы.
  • Высоковольтные батареи.
  • Солнечные панели.

Если договор на покупку уже заключен, нужно подготовить:

  • номер и дату договора;
  • данные поставщика;
  • название оборудования;
  • стоимость;
  • сроки поставки.

Информация об имеющемся оборудовании

В заявлении надо указать информацию о наличии другого энергоэффективного оборудования (генераторов, аккумуляторов, инверторов и т.д.).

Контактные и регистрационные данные

  • Данные о заявителе (ФИО, контактные данные, из ЕГР) проверяются автоматически.
  • Ошибки останавливают подачу.
Что нужно знать перед заполнением заявки

Сколько денег выделяется

Размер компенсации зависит от этажности многоквартирного дома:

  • до 6 этажей – 100 тыс. грн;
  • 6-16 этажей – 200 тыс. грн;
  • более 16 этажей – 300 тыс. грн.

О чем надо помнить

  • Средства могут быть использованы только по целевому назначению.
  • Договор о покупке должен быть заключен в течение 45 дней после начисления средств.
  • Оборудование должно быть установлено с соблюдением норм безопасности.
  • В течение 30 рабочих дней после установки – подается отчет через Дію.
  • В случае невозможности приобретения в определенные сроки средства возвращаются в бюджет.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине упростили процедуру установки солнечных электростанций на зданиях. Эти работы больше не будут считать реконструкцией или капитальным ремонтом, и поэтому их исключили из перечня требующих специальных документов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!