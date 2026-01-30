В Украине начали "раздавать" до 300 тыс. грн на генераторы: как заполнить заявки на выплату

В Украине начали принимать заявки на участие в правительственной программе "СвітлоДім", в рамках которой государство будет выплачивать до 300 тыс. грн на усиление энергонезависимости многоквартирных домов. Получателям следует соответствующим образом подготовиться к подаче заявки.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий. Электронные кабинеты для подачи заявок на портале Дія заработали 30 января, но перед заполнением следует проверить важные детали, без которых заявка может быть отклонена.

Полномочия и электронная подпись

Руководитель или уполномоченное лицо должно быть внесено в Единый государственный реестр.

У юрлица должна быть квалифицированная электронная подпись (КЭП) или усовершенствованная ЭП.

Специальный банковский счет

Деньги поступят на счёт со специальным режимом использования.

Открыть его надо перед подачей заявки в Ощадбанке или другом банке, который присоединится к программе.

Если заявление подает организация-управитель нескольких домов, на каждый должно быть заполнено отдельное заявление, собран отдельный пакет документов и открыт отдельный счет.

Принятие решения об оборудовании

Решение о приобретении оборудования должно быть принято официально и документально подтверждено (в виде сканкопий или фотокопий).

(в виде сканкопий или фотокопий). Для ОСМД – решение правления или общего собрания;

решение правления или общего собрания; Для управляющего – решение собрания совладельцев дома (если в договоре с управляющим не прописано, что он имеет право самостоятельно принимать такие решения).

Для кооператива – решение органа управления или собрания совладельцев;

решение органа управления или собрания совладельцев; Управляющему следует заранее подготовить справку или письмо органа местного самоуправления, подтверждающее, что договор на управление домом является действующим (для договоров, заключенных более 1 года назад). Срок действия справки – 15 календарных дней.

Сбор данных о многоквартирном доме

Точный адрес дома.

дома. Количество этажей (если разное – указывается максимальное).

(если разное – указывается максимальное). Количество подъездов (для домов 4-16 этажей).

(для домов 4-16 этажей). Общая площадь .

. Количество квартир .

. Количество совладельцев .

. Информация о наличии котельной (встроенная/пристроенная/крышная).

(встроенная/пристроенная/крышная). Техпаспорт дома (страницы с адресом, этажностью, подъездами) или справка от органа местного самоуправления об этажности.

Определиться с оборудованием

Генератор (бензиновые, дизельные, газовые).

Инверторы.

Аккумуляторы.

Высоковольтные батареи.

Солнечные панели.

Если договор на покупку уже заключен, нужно подготовить:

номер и дату договора;

данные поставщика;

название оборудования;

стоимость;

сроки поставки.

Информация об имеющемся оборудовании

В заявлении надо указать информацию о наличии другого энергоэффективного оборудования (генераторов, аккумуляторов, инверторов и т.д.).

Контактные и регистрационные данные

Данные о заявителе (ФИО, контактные данные, из ЕГР) проверяются автоматически.

(ФИО, контактные данные, из ЕГР) проверяются автоматически. Ошибки останавливают подачу.

Сколько денег выделяется

Размер компенсации зависит от этажности многоквартирного дома:

до 6 этажей – 100 тыс. грн;

6-16 этажей – 200 тыс. грн ;

; более 16 этажей – 300 тыс. грн.

О чем надо помнить

Средства могут быть использованы только по целевому назначению.

Договор о покупке должен быть заключен в течение 45 дней после начисления средств.

Оборудование должно быть установлено с соблюдением норм безопасности.

В течение 30 рабочих дней после установки – подается отчет через Дію.

В случае невозможности приобретения в определенные сроки средства возвращаются в бюджет.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине упростили процедуру установки солнечных электростанций на зданиях. Эти работы больше не будут считать реконструкцией или капитальным ремонтом, и поэтому их исключили из перечня требующих специальных документов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!