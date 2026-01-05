Впервые за 10 лет: на МЧМ-2026 по хоккею произошла грандиозная сенсация

Сборные Швеции и Чехии по хоккею сыграют в финальном матче молодежного чемпионата мира-2026, который в эти дни проходит в американских Миннеаполисе и Сент-Поле. Это означает, что впервые за последние 10 лет в решающем поединке турнира не сыграет кто-то из главных фаворитов – Канада или США.

Хозяева турнира не смогли преодолеть четвертьфинальную стадию. "Звездно-полосатые" не справились с представителями Финляндии. В основное время соперники обменялись тремя взятиями ворот, а в овертайме на его третьей минуте европейцы шокировали американцев и их фанатов – 4:3.

Чехия же в третий раз подряд выбила с чемпионата мира канадцев. На мундиалях 2024 и 2025 годов они это делали на первом этапе плей-офф, а сейчас не пустили "кленовые листья" в финал. Соперники выдали результативный хоккей, а все решилось в последние 75 секунд, когда канадцы пропустили две шайбы.

Таким образом, шведы и чехи впервые в истории сыграют друг с другом в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Обе команды по два раза выигрывали "золото" турнира.

