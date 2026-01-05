Канада пропустила 6 шайб и сенсационно вылетела с МЧМ по хоккею. Видео

Сборная Канады по хоккею в третий раз подряд не сумела пробиться в финал молодежного чемпионата мира. На турнире нынешнего года, который принимают США, "кленовые листья" проиграли представителям Чехии, пропустив две шайбы в последние 75 секунд, – 4:6.

Североамериканцы считались явными фаворитами, шансы на их победы оценивались в 84%. Однако уже в первом периоде преимущество прочно захватили чехи. Но, несмотря на это, счет в игре открыла именно сборная Канады, сделав это на 16-й минуте.

Европейцы достаточно быстро сумели забить в ответ, а во второй 20-минутке дважды поразить ворота соперников, пропустив одну шайбу, – 2:3.

Основные события развернулись в третьем периоде. На 4-й минуте Канада сумела сравнять счет, а затем команды обменялись голами.

Европейцы шокировали оппонентов за 74 секунды до финальной сирены, организовав гол после затяжной атаки. "Кленовые листья" вынуждены были снять вратарь, однако это обернулось еще одной пропущенной шайбой.

Таким образом сборная Канада, которая стабильно считается одним из главных претендентов на "золото" турнира, вновь не смогла выйти в решающий матч. Интересно, что именно чехи выбивали североамериканцев в четвертьфиналах чемпионатов 2024 и 2025 годов.

