Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил уверенность в том, что российских хоккеистов в ближайшее время не вернут в международные турниры. Депутат Государственной думы пожаловался на то, что в Европе негативно относятся представителям страны-агрессорки.

Об этом Фетисов, лицемерно обвинив Запад во враждебности, заявил в интервью порталу Legabet. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян в "нейтральном статусе" не работают.

"А какие к этому предпосылки? Рекомендации МОК? Ну, саночников не пустили в Латвию, пожалуйста, рекомендации не работают, куча всяких ситуаций. Я не верю, потому что в Европе сегодня наращивают эскалацию и напряженность по отношению к России, а в Международной федерации хоккея в основном европейцы рулят всеми проблемами, вопросами. Я не верю! Что, у нас влияние там есть? И кто этими проблемами занимается, я не знаю. Юношеские сборные? Это вообще за пределами человеческого сознания, детей решили наказывать ни за что, хотя бы детей верните", – сказал Фетисов в припадке.

Отметим, что ранее также Польша отказала во въезде в страну сборной России на чемпионат Европы 2025 года по плаванию.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Войнов возмутился условиями допуска спортсменов из России к международным соревнованиям, потребовав вернуть флаг и гимн.

