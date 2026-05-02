'Впервые в истории'. Раскрыто, кто возглавит сборную Украины по футболу. Вацко поделился 'суперинформацией'. Видео

Журналист и комментатор Виктор Вацко заявил, что сборную Украины по футболу возглавит иностранный специалист Андреа Мальдера. По его данным, это решение стало неожиданным с учетом того, что ранее главным кандидатом был Мирон Маркевич.

Вацко сообщил, что получил информацию из собственных источников и подчеркнул, что "мой WhatsApp назвал имя нового главного тренера", добавив, что ожидал другого кандидата.

"В то время, когда вся футбольная и околофутбольная Украина уверяла меня, что главным тренером сборной станет Мирон Маркевич, УАФ удивила, как минимум меня удивила очень. Впервые в истории сборная Украины получит иностранного главного тренера. Его имя Андреа Мальдера", – сказал Вацко.

Последним местом работы Мальдеры был "Марсель", где он входил в тренерский штаб Роберто Де Дзерби. С 2016 по 2021 годы специалист работал в сборной Украины в качестве ассистента Андрея Шевченко.

Следующие официальные матчи национальная команда проведет в сентябре 2026 года в дивизионе B Лиги наций, где сыграет против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист "Динамо" Олег Саленко заявил, что Андрей Шевченко рассматривал вариант с Андрея Мальдерой, однако Украинская ассоциация футбола (УАФ) выступила против этого решения. Теперь, якобы рассматривается только вариант с украинскими специалистами.

Напомним, что УАФ в конце апреля уволила Сергея Реброва после поражения от Швеции со счетом 1:3 в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026. После этого в медиа появилась информация о возможных кандидатах на вакантную должность.

Одним из основных кандидатов является Маркевич. Знаменитый специалист уже сделал заявление по этому поводу.

