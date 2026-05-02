На минувшей неделе Минпромоторг наконец-то сделал, что обещал, и определил ставки технологического сбора, который будут платить россияне при покупке телефонов, бытовой техники и т.д. Пока что установили тарифы на телефоны, при чем даже кнопочные. Хотя сбор не является высоким по сравнению с ценами, но Минпромторг пока только отрабатывает логистику. Поэтому самое худшее у покупателей гаджетов в рф еще впереди. Кроме того, что новый налог призван наполнять бюджет войны, он еще прямо касается производителей телефонов из КНР и Индии, импорт которых в рф станет дороже. Напомню, что обе страны в рф считают дружественными.

