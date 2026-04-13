Ребров покидает сборную Украины: журналист назвал нового тренера команды

Новым главным тренером сборной Украины по футболу должен стать легендарный наставник харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич. 75-летний специалист, который уже работал с национальной командой, должен сменить на этом посту Сергея Реброва.

Об этом в эфире своей авторской программы на видеохостинге YouTube рассказал известный журналист и комментатор Игорь Цыганык. По его словам, в Украинской ассоциации футбола (УАФ) не будут продлевать контракт с Ребровым, которые действует до июля нынешнего года.

При этом многие в руководстве УАФ хотели бы возвращения в тренерский штаб "сине-желтый" итальянского специалиста Андреа Малдеры, который был помощником Андрея Шевченко. О нем тепло отзываются игроки сборной.

Напомним, что Маркевич возглавлял главную команду страны в 2010 году. Он успел вывести команду на четыре товарищеских матча, в которых одержал три победы и одну ничью, однако покинул свой пост из-за конфликта руководства харьковского "Металлиста" и национальной федерации.

Последним местом работы знаменитого специалиста были львовские "Карпаты", которые он тренировал в сезоне 2023/24. Однако это был его единственный активный год за последние 10 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Ребров попал под жесткую критику после того, как отказался подавать в отставку с поста главного тренера сборной Украины после невыхода "сине-желтых" на ЧМ-2026.

