Украинцам пересчитывают пенсии из-за неправильной индексации: сколько могут прибавить

Несмотря на решение Верховного Суда о неправильной индексации для новых пенсий, автоматический перерасчет пенсий не проводят. Чтобы повысить свою выплату, придется искать адвоката, писать исковое заявление, подавать документы в суд и ждать решения. Хорошая новость – для всех новых пенсионеров суд иск удовлетворит.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Дело в том, что суды низшей инстанции по закону, обязаны учитывать выводы, изложенные в постановлениях Верховного Суда. Поэтому после того, как ВС принял свое решение, административные суды ссылаются на него в своих решениях и удовлетворяют иски пенсионеров.

Размер перерасчета индивидуальный. Фактически, в суде можно обязать ПФУ повысить среднюю зарплату в формуле расчета, а от нее напрямую зависит и размер выплаты. Для кого-то это может быть значительное повышение (на несколько тысяч).

Рассчитаем два варианта возможного повышения пенсии через суд. Первый – для украинца, который на протяжении всей своей карьеры получал среднюю зарплату. Второй – для того, у кого зарплата была на 30% ниже средней.

Предположим, что оба пенсионера вышли на заслуженный отдых в 2021-м и имели 35 лет стажа. Средняя зарплата, которую использовали в формуле, составляет 9118,81 грн (это средняя зарплата по стране за 2018-2020 годы). Здесь стоит напомнить формулу расчета пенсии:

среднюю зарплату за три года по стране * соотношение собственной зарплаты к средней * стаж в годах * на 1%.

Украинцу со средней зарплатой, пенсию в 2021-м должны были бы считать следующим образом: 9118,81 * 1 (соотношение своей зарплаты к средней) * 35 * 1% = 3 191,5 грн.

В 2022-м эту пенсию повысили на 135 грн (до 3 326,5 грн), в 2023-м – на 100 грн (до 3 426,5 грн), в 2024-м – еще на 100 грн (до 3 526,5 грн), в 2025-м пенсию повысили на 4,6% (до 3 688,7 грн), а в 2026-м – на 6,1% (до 3 913,7 грн).

Зато полный размер индексации в 2022-м составил14%, в 2023-м – 19,7%, в 2024-м – 7,96%, в 2025-м – 11,5%, а в 2026-м – 11,2%. То есть в результате средняя зарплата за три года, от которой зависит пенсия, должна была бы составлять 16 791,15 грн, а пенсия – 5 876,9 грн, а не 3 913,7 грн. То есть для такого пенсионера суд с ПФУ мог бы помочь поднять пенсию на 1 963,2 грн.

Более существенное повышение возможно для пенсионера с зарплатой на 30% средней. В таком случае сейчас, по подсчетам OBOZ.UA, пенсионер, который вышел на заслуженный отдых в 2021-м, должен был бы получать около 4 976,4 грн. Если бы индексацию проводили правильно, то пенсия должна была бы составлять 7 639,9 грн, или на 2 663,5 грн больше. Поэтому, чем больше собственная зарплата, тем существеннее может быть эффект от перерасчета.

