'Если будет нужно, будем реагировать': Зеленский сообщил о 'довольно специфической' активности на белорусской границе. Видео

На границе Украины с Беларусью зафиксировали необычную активность со стороны соседнего государства. Украинские власти внимательно следят за ситуацией и держат ее под контролем.

В случае угрозы Киев готов оперативно реагировать. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения в 1529-й день войны.

"Накануне была довольно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси – со стороны Беларуси. Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если потребуется, мы будем реагировать. Украина готова защищать своих людей, свой суверенитет, и каждый должен это понимать, кого пытаются втянуть в любую агрессивную активность против Украины", – сказал он.

Также президент сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о работе служб, которые ликвидируют последствия российских атак и помогают пострадавшим. По словам главы государства, в этот день особенно жестокие удары были нанесены по Херсону – дроны атаковали гражданский транспорт, в частности маршрутные автобусы.

В результате обстрелов есть погибшие, президент выразил соболезнования родным и близким. Также есть раненые, которым оказывается необходимая помощь.

Отдельно он отметил, что на Николаевщине российский дрон попал по объекту энергетической инфраструктуры. В то же время к утру удалось восстановить электроснабжение.

Кроме того, удары были зафиксированы в Днепровской, Одесской, Сумской областях и в Харькове, а также в других городах и общинах.

"Повсюду оперативно работают наши спасатели. ГСЧС Украины, Национальная полиция помогают. Я хочу отметить также наши экипажи, которые обеспечивают эвакуацию с территории, где ведут боевые действия", – сказал он.

Также глава государства рассказал о международных контактах. В частности, он провел разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Во время переговоров стороны обсудили двусторонние отношения и дальнейшее сотрудничество, в частности на межправительственном уровне. Президент отметил шаги Словакии по разблокированию европейского пакета поддержки для Украины и 22-го пакета санкций против России.

"Надо, чтобы у нас были сильные двусторонние отношения со Словакией – и даже тогда, когда бывают разногласия во взглядах. Мы обсудили возможности встреч и работу на межправительственном уровне. Я поручил команде проработать все детали", – сказал он.

Кроме этого, Украина готовит новые санкционные решения. По словам Зеленского, речь идет о нескольких пакетах, которые планируют ввести в ближайшее время.

"Также мы готовим новые санкционные решения – несколько санкционных пакетов – на сегодня и на ближайшее время", – сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает активную работу с партнерами в Европе, на Ближнем Востоке, в странах Персидского залива и других регионах мира для усиления противовоздушной обороны и экономической устойчивости.

"Мы продолжаем нашу работу с партнерами в Европе, на Ближнем Востоке, в Заливе, в других частях мира со всеми, кто способен усилить украинскую противовоздушную оборону и обеспечить Украине больше экономических сил. Мы ожидаем от переговоров в мае весомых вещей", – добавил глава государства.

Также он сообщил о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о возможностях дальнобойного поражения и поблагодарил украинских военных за результаты.

"Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной, я благодарю всех, кто работает ради нашего государства и кто воюет ради Украины. Слава Украине!" – резюмировал президент.