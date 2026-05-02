Анастасия Приходько сделала странное заявление о мигрантах и показала 'индийский' танец: певицу сравнили с Бритни Спирс

После языкового скандала певица Анастасия Приходько снова оказалась в центе внимания из-за заявления о трудовых мигрантах из Индии и Пакистана. По словам артистки, пока сограждане делают ее виноватой "во всех бедах", не уделяют достаточного внимания тому, что скоро в нашу страну якобы приедет куча иностранцев, которые не владеют украинским, поэтому людям придется под них подстраиваться.

Приходько выдала, что украинцам стоит изучать язык мигрантов, чтобы помочь им адаптироваться. Соответствующее заявление она сделала на платформе Threads.

"Приходько всегда во всем виновата, во всех бедах, окей. Но скоро к нам приедут друзья из Пакистана, из Индии. А вы, бл*ть, не готовы! Не готовы встречать гостей. А их приедет очень много. Около 300 тысяч трудовых мигрантов. Предлагаю вместе с вами учить песню, потому что они не знают языка. А мы должны его выучить, чтобы помочь им здесь адаптироваться", – сказала исполнительница на русском языке.

Завершив свое заявление Анастасия Приходько начала выполнять довольно странные танцевальные движения под известный трек индийского исполнителя Панджаби Мак Mundian to Bach Ke. Более того, она даже пропела несколько строк якобы на иностранном языке.

Такое поведение артисты вызвало бурную реакцию у пользователей сети. Некоторые юзеры упрекнули Приходько в том, что она все еще использует язык страны-агрессора в публичном пространстве, тогда как большинство комментаторов сравнили ее с певицей Бритни Спирс. Дело в том, что в последние годы американская звезда часто публикует в соцсетях странные и иногда довольно откровенные танцы.

"Честно говоря, мне это напоминает тотальные проблемы с ментальным здоровьем, как у Бритни Спирс. Те же непонятные посылы, те же странные движения на камеру. Вот только есть нюанс. Индийцы и пакистанцы давно живут в Украине – учатся здесь. И общаются они не на "русскам", а на английском".

"Так это у нас получается есть собственная Бритни Спирс?"

"У нее те же симптомы, что и у Бритни Спирс. Только танцует она не обнаженная. Пока что. Ну но детские прически уже пошли в ход".

К ироничным комментариям в сторону Приходько присоединился и шоумен Анатолий Анатолич. В своем Instagram ведущий обнародовал видеосравнение с танцами двух артисток и написал: "Извини Бритни, у нас есть свое, родное. Не хуже".

Кстати, Анатолич не впервые высмеивает певицу. После того, как Анастасия Приходько заявила в интервью, что язык, на котором разговаривают в России, и которым пользуется она, якобы кардинально отличаются, шоумен обнародовал небольшой ролик-пародию где остро прошелся по ее словам.

Языковой скандал с Приходько

В конце апреля артистка нарвалась на критику украинцев из-за поста в соцсети Threads, в котором отметила: "Привет, я Анастасия Приходько и я говорю на киевском русском языке. Вопросы?". Юзеров не на шутку возмутила попытка певицы подать русский язык как "киевский", поэтому они, не сдерживая эмоций, оставили под сообщением много саркастических и иногда жестких комментариев.

Через несколько дней после скандала Анастасия Приходько вышла на связь с заявлением о том, что не собирается подстраиваться под желания других. Более того, она упрекнула украинцев в том, что они "жрут своих" из-за разных взглядов, а не ведут содержательный диалог.

