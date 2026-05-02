В 2003 году Президент Украины Леонид Кучма подписал с Президентом россии Владимиром Путиным договор о признании и нерушимости государственных границ между россией и Украиной. Этот договор был нарушен российской стороной в 2014 году дважды – в Крыму и Донбассе. Байки о том, что Москва решила "защищать интересы русскоязычного населения" этих регионов, пусть рассказывают своей бабушке. Если исходить из этих предпосылок, то сегодня можно посылать любой военный десант в любую страну мира и потом рассуждать о том, что там "обижают русских". Сегодня Президент Зеленский намерен опять подписать какой-то мирный договор с Москвой и нарушение предыдущего соглашения россией его совершенно не смущает. Офис Президента и его Глава Кирилл Буданов уверены, судя по недавним публичным выступлениям, что преимущество на поле боя и освобождение еще 100-200 кв. км украинской территории усилит позицию Украины и даст преимущество в переговорном процессе. То есть, Украина будет биться и терять своих людей как на фронте, так и в мирных городах, ради того, чтобы подписать мирное соглашение с Москвой, которое не стоит и выеденного яйца. Или это нелогичные выводы?

Что не делает Украина и это очень большой пробел в ее политике – проиграв информационную войну россии, которая вещает на каждом углу каждый день о ее борьбе с несуществующим нацизмом в Украине, ни МИД, ни Банковая не делают ровным счетом ничего, чтобы доказать обратное. Объяснять своим гражданам прописные истины об агрессоре и "рашизме" (который мало кто понимает на Западе) это как толочь воду в ступе, поскольку даже ребенок в Украине видит – кто враг, а кто нет. Никаких публикаций, никаких публичных дискуссий, никаких интервью на Западе экспертов по данной проблеме никто не видел в течении всех 4-х лет войны. Хотя доказательства наличия неонацизма / фашизма в россии есть, но их "замели под ковер", потому что Запад не готов для такого поворота событий. Он ждет мирного договора с Москвой, который будет в очередной раз нарушен и все убедятся, что время и жизни людей потеряны напрасно.

Проблема верховной власти Украины еще и в том, что политические решения принимают несколько человек, а часто даже вообще один. Никаких советников по россии и Соединенным Штатам в Офисе Президента попросту нет. Там есть чиновники, которые решают – кого допустить "к телу", а кого "отшить". В этой связи писать что-то первым лицам в Украине и пытаться давать им какие-то советы это совершенно пустое занятие и потерянное время в отличии от такой "маленькой и бедной" страны, как Соединенные Штаты. По сути дела, на судьбу страны влияют даже те, кто окружает первых лиц, хотя они не имеют никакого понятия ни в политике, ни в политологии. Это самая большая и катастрофическая беда государства. Принимая во внимание тот очевидный факт, что масс-медиа Украины перестали играть в стране какую-либо действенную роль, мы видим как политика страны заходит в тупик. Практически никто не сомневается даже в Америке, что Украина выиграет эту войну, вопрос только в одном – когда и какой ценой.