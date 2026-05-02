Есть удобный миф: бензин подорожал, пусть будет. Проблема автомобилистов. К сожалению, горючее - это не про авто. Оно и в хлебе, молоке, яйцах, лекарствах, цементе, доставке, базарной картошке, и даже в булочке, которую кто-то покупает "к кофе". Потому что прежде чем булочка стала булочкой, кто-то привез муку. Кто-то доставил сахар. Кто-то подвез упаковку. Кто-то доехал до цеха и включил печь. Кто-то развез готовую продукцию. И на каждом этапе есть ДВС, как бухгалтер инфляции.

В марте 2026 года НБУ уже прямо указал: инфляция в Украине ускорилась до 7,9% в годовом измерении, а одним из главных факторов стал именно рост цен на топливо. НБУ также зафиксировал, что инфляция топлива ускорилась до 23,4% год к году. "Рост цен на топливо был одним из ключевых факторов ускорения инфляции", - такой сигнал дал Нацбанк в мартовском комментарии.

Временной лаг: настоящий удар приходит потом

Самое неприятное в топливной инфляции то, что она не бьет мгновенно. Это "отложенный выстрел". Сначала дорожает заправка. Потом перевозчик пересчитывает тариф. Потом производитель получает новый счет за логистику. Потом магазин видит новую закупочную цену. Потом потребитель получает новый ценник. Это не один день. Международный валютный фонд в исследовании динамики цен на топливо для 162 стран указал, что шок от подорожания нефти в среднем достигает пика в розничной цене бензина примерно через шесть месяцев. А дальше этот удар еще расходится по товарам и услугам. То есть самое интересное начинается не тогда, когда все увидели страшные цифры на стелах АЗС. Самое интересное начинается позже. В нашем случае это может выглядеть так:

весна - скачок цен на топливо;

начало лета - перерасчет логистики и тарифов (хотя кое-где перевозчики уже изменили прайс);

июль-август - новые цены в розничной торговле;

осень - эффект нового урожая, агросектора, хранения, переработки и доставки

Именно осенью Украина может получить совсем другую продуктовую корзину. Не корзину, а маленький чемоданчик тревоги. Почему осень особенно опасна? Потому что новый урожай - это не романтическая картинка с комбайном на закате солнца. Это горючее. Очень много горючего. Поле, техника, сушка, перевозка, элеваторы, склады, доставка к переработчикам, доставка в магазины.

Если дизель уже заложен в сезон по высокой цене, то новые ценники потом не скажут: "Извините, мы передумали". Они останутся. Даже если нефть со временем подешевеет. Это один из самых неприятных законов экономики. Когда нефть дорожает, бизнес быстро объясняет: "Извините, у нас себестоимость". Когда нефть дешевеет, бизнес уже не снижает цены. Потому что за это время выросли другие расходы: зарплаты, аренда, кредитные платежи, закупки, тарифы перевозчиков, складские услуги, ожидания. Цена - не резинка. Она больше похожа на пластилин: вверх ее растянули, а обратно она уже не складывается в старую форму.

Почему в Европе топливо "держат" изо всех сил

На Западе топливный удар амортизируют. Понимают: если топливо пошло вверх, вскоре это вылезет в продуктах, транспорте, промышленности и политической температуре общества. Европейский центральный банк объяснял: монетарная политика не может просто взять и снизить цены на энергоносители. Но центробанк должен следить, когда высокие энергетические затраты начинают переливаться в широкую инфляцию через косвенные эффекты, зарплаты и инфляционные ожидания.

Это ключевой момент. Инфляция становится опасной тогда, когда она превращается из отдельного события в погоду. Бизнес живет с мыслью: "Все будет дорожать, поэтому поднимем цены заранее". Работники думают: "Все дорожает, надо требовать больше". Поставщики делают ценовой "запас". И вот уже цены растут не только потому, что подорожал дизель, а потому, что вся система начала ждать подорожания. Это инфляционное самовнушение, только счет приходит настоящий.

В Европе и других странах этот эффект пытаются гасить разными способами. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development - Организация экономического сотрудничества и развития) описывала, что страны применяли разные инструменты:

временно уменьшали акцизы;

вводили субсидии на дизель;

фиксировали максимальные цены для отдельных групп потребителей;

компенсировали часть стоимости на уровне поставщиков;

уменьшали НДС на энергоносители или связанные товары.

даже вводили лимиты на поднятие цен в течение дня/недели и т.д.

Это не идеальные решения. У каждого своя цена. Субсидии стоят бюджета. Ограничения цен могут ломать рынок. Снижение налогов уменьшает доходы государства. Но логика понятна: лучше потратить часть ресурса сейчас, чем потом лечить инфляционный грипп во всей экономике. Потому что когда топливный удар уже разошелся по хлебу, молоку, стройматериалам, доставке, транспорту и зарплатным ожиданиям, его не соберешь обратно в канистру. Украина же пошла другим путем: не сдерживать подорожание, а частично компенсировать удар первичным потребителям - автовладельцам. Кэшбек - попсовая штука. Он понятен. Его можно показать. Человек получил деньги обратно и на секунду почувствовал, что государство рядом. Но есть проблема: кэшбек - заплатка для водителей, а не для бизнеса. Фермеру не становится дешевле собрать урожай. Перевозчику не становится дешевле возить продукты, если водитель легковушки вернул несколько сотен гривен.

К сожалению, в Украине отбросили все апробированные на Западе методы сдерживания цен на топливо. Даже оставили "в живых" недоналог персонально для каждой АЗС - так называемые авансовые платежи. Это, когда каждая заправка, независимо от объемов продаж, платит 60 тыс. грн. ежемесячно. Этот "креатив" финансового комитета ВРУ добивает малые и средние АЗС, что уже влияет на конкуренцию на рынке, ослабляет ее. А это дает волю другим сетям еще больше задирать цены. Смехотворно, но эти авансы едва дают 3,5 млрд. грн. за год, в то время как на кэш-бек за апрель потратят по разным оценкам от 6 до 9 млрд. грн.

Дорогой бензин выгоден бюджету. Но недолго

Более дорогое топливо для бюджета выгодно. Потому что большая цена - большая база для НДС и других налогов. При цене 60 грн за литр НДС - 12 грн, а при 90 - уже 18 грн. Почти из ничего бюджет имеет плюс 6 грн. с литра. А еще акцизы. В первом квартале 2026 года в бюджет поступило их 35 млрд. грн. - на 53% больше, чем в первом квартале прошлого года. Рост - это новые ставки акциза с 1 января 2026 года + девальвация гривны. Бизнес, который начинает закладывать дорогое топливо в свои процессы, тоже сначала наращивает обороты, что также влияет и на НДС, и на налог с прибыли. То есть краткосрочно бюджет действительно получает более жирный кусок. Можно какую-то крошку вернуть кэшбеком.

Но у этой игры есть второй тайм. Высокие цены сокращают потребление. Люди меньше ездят. Бизнес меньше производит. Часть перевозок становится нерентабельной. Часть товаров дорожает так, что покупатель просто отказывается. Магазин заказывает меньше. Производитель выпускает меньше. Перевозчик возит меньше. И тогда налоговая база, которая сначала красиво расширилась, начинает худеть.

Почему желание сиюминутной выгоды побеждает? Потому что политика живет короткими отрезками. Бюджет надо закрывать сейчас. Социальные выплаты - сейчас. Военные нужды - сейчас. Отчеты - сейчас. А инфляционный удар придет через несколько месяцев, уже как бы сам по себе, размытый по тысячам ценников. Никто не напишет на батоне: "+2 грн из-за дизеля, который не сдержали весной". Так что за бюджетный "банкет" заплатят все без исключения.

Если цены на топливо не снизятся и государство не будет их сдерживать, Украину ждет несколько волн подорожания. Первая уже есть: прямое подорожание топлива и транспортных услуг. Вторая придет через логистику: продукты, стройматериалы, бытовые товары, доставка. Третья - через новый урожай и агросектор: горючее в поле, горючее в сушке, горючее хранении, горючее в перевозке. Четвертая - из-за ожиданий: бизнес начнет ставить цены "с запасом", потому что не знает, что будет завтра. И это не паника. Это обычная экономическая механика.

Именно поэтому сдерживание цен на топливо важно не как подарок автомобилистам, а как антиинфляционный предохранитель. Не дать дизелю разнестись по всем полкам супермаркета. Не позволить бизнесу закладывать в прайсы страх, запас и "а вдруг еще хуже". Главный вопрос не в том, сколько гривен вернули, а сколько дополнительной себестоимости уже расползлось по экономике? И кто за это все заплатит?

Если мы не хотим осенью ловить цены сачком по всем магазинам, то все просто: хватит лечить экономику рекламными заплатками. Пора говорить не о компенсации боли, а о том, как не бить себя молотком по пальцам?