Президент Трамп може відкрити одну з найбільших таємниць людства. Якщо будуть надані докази, які змінять наше уявлення про світ і Всесвіт, то вони можуть кардинально змінити наше життя на планеті.

Чим пильніше ми вдивляємося в космос, тим сильніше міцніє в нас упевненість у тому, що не тільки наша планета придатна для життя і ми не одні у Всесвіті.

За рідкісними винятками всі розмови про пошук позаземного розуму зазвичай ведуться в рамках точних чи природничих наук. Але наслідки цієї діяльності сягають далеко за межі біології та фізики, торкаючись гуманітарних наук, філософії і навіть богослов'я.

Як пояснює у своїй книзі "Чи ми одні?" (Are We Alone?) Пол Дейвіс, в основі пошуку позаземної цивілізації лежать три принципи.Перший - принцип однаковості природи, заснований на тому, що фізичні процеси, які відбуваються на Землі, зустрічаються у всьому Всесвіті. Це означає, що процеси, результатом яких стає зародження життя, діють аналогічно всюди.

Другий - принцип достатку, згідно з яким все, що можливо, колись станеться. З погляду пошуку життя на інших планетах це означає, що без перешкод до зародження життя це саме життя обов'язково з'явиться, або, як висловився автор цього терміну американський філософ Артур Лавджой, "ніяка справжня потенція буття не може залишитися нездійсненою".На думку Сагана, це пов'язано з тим, що "зародження життя на придатних для цього планетах, мабуть, закладено у суть Всесвіту".

Третій - принцип пересічності - свідчить, що Земля не займає якогось особливого місця чи становища у Всесвіті. Це може стати головним каменем спотикання для основних авраамічних релігій, які вчать, що люди були створені Богом спеціально і тому перебувають у привілейованому становищі стосовно інших істот.

Коли в 1543 році від Різдва Христового Коперник заявив про те, що Земля обертається навколо Сонця, після чого його теорія стала революційною, яка започаткувала процес, за підсумками якого вчені - такі як Дейвіс - змогли дійти висновку про те, що Земля - ​​це "типова планета, що обертається навколо типової зірки в типовій галактиці."

Але, спочатку давайте повернемось до Трампа.

Трамп – не перший американський президент, який застосовує "доктрину непередбачуваності". У 1968 році, коли президент США Річард Ніксон намагався закінчити війну у В'єтнамі, він побачивши, що з Північчю важко домовитися. У якийсь момент Ніксон сказав своєму раднику з національної безпеки Генрі Кісінджеру: "Скажіть північнов'єтнамським перемовникам, що Ніксон - божевільний, і ви не знаєте, що він збирається робити, тому вам краще дійти згоди, поки не почалося справжнє божевілля, - розповідає Майкл Деш, професор міжнародних відносин в університеті Нотр-Дам. - Це і є теорія божевільного".

Трампу вдалося ефективно використати свою репутацію непостійної людини, щоб змінити характер трансатлантичної оборонної співпраці. Деякі європейські лідери – імовірно, щоб зберегти прихильність Трампа – почали лестіти та загравати.

Постає питання: чи може "доктрина непередбачуваності" чи "теорія божевільного" спрацювати щодо супротивників?

І в цьому сенсі, навіть якщо "доктрина непередбачуваності" ґрунтується на поєднанні стратегії та характеру Трампа, - вона працює!

Для багатьох у сучасному світі стало вже зрозумілим, що Трамп змінив світ. Але, все що робив Трамп до недавнього часу, воно стосувалося, так би мовити земних проблем, тобто проблем людства на нашій планеті Земля.

Ми вже звикли до того, що Трамп дуже часто діє не стандартно і ці дії викликають в одних захоплення, а у інших небезпеку.

В той час коли у світі існують дві вибухово небезпечні війни, які при певних умовах можуть мати глобальний характер, Трамп вирішив відволікти увагу світової спільноти від небезпечних наслідків для людства від двох, поки що регіональних воєн і запропонував обговорити одну з найбільших таємниць людства - позаземне життя. Ця пропозиція збіглася з новим сплеском "релігійного" інтересу до інопланетної проблематики, який позначився на резонансних висловлюваннях Дональда Трампа та його вірного Джей Ді Венса.

17 квітня, виступаючи перед ультраправим та консервативно-християнським студентським об'єднанням "Turning Point USA", Трамп несподівано пообіцяв опублікувати "найближчим часом" першу частину раніше секретних документів американських силових структур щодо контактів із позаземними цивілізаціями.

Ласий на все конспірологічне та магічне, нинішній господар Білого дому, впевнений у своєму месіанстві, хоче підкріпити своє право на необмежену владу ще й санкцією "вищих сил" в особі ангелів-інопланетян. Віце-президент США у цій ситуації зіграв на боці церковної традиції: на початку квітня він заявив в інтерв'ю, що докази існування інопланетян загалом є, але це "біси, які відволікають людей від шанування єдиного істинного Бога".

Нагадаємо, 27 липня 2023 року в Конгресі США пройшли своєрідні історичні слухання, на яких вивчалися докази прильотів НЛО на територію США і заслуховувалися свідчення. Як свідки, що відповідали під присягою на питання конгресменів, виступили високопоставлений офіцер розвідки у відставці Девід Груш, колишній військовий пілот Райан Грейвс та офіцер ВМС у відставці Девід Фравор. На слуханнях більше говорили про "усунення" свідків НЛО серед військовослужбовців США, ніж про явище інопланетян, яке нібито не викликало сумнівів ні в кого з присутніх.

Райан Грейвс розповів майже детективну історію про напад НЛО на ескадрилью винищувачів F-16 під час навчального польоту біля бази Вірджинія-Біч у 2014 році. Свідками нападу нібито стали 30 учасників польоту та співробітників наземних служб бази. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, але польоти довелося екстрено припинити.

Трамп розпорядився розсекретити матеріали про НЛО (невідомі літаючі об'єкти) і, за його словами, "інопланетян" з кількох основних причин - перш за все величезний суспільний інтерес до теми позаземного життя, а також після того, як колишній президент Барак Обама прокоментував існування інопланетян, назвавши це "достовірним", що викликало активні обговорення.

Міністр оборони Піт Хегсет отримав доручення підготувати документи до оприлюднення. Розсекреченню підлягають урядові звіти, відеозаписи пілотів та архівні матеріали щодо контактів із позаземною життям.

Трамп заявив, що у Всесвіті цілком може "хтось бути", і приховувати це від американців більше немає сенсу.

В середині 70-х років минулого століття мені випадково випала можливість бути присутнім на закритому показі документального фільму, який не мав назви і не був озвучений - лише відеоряд, який шокував ту невелику кількість людей які бачили все що було на екрані. А були, як можна було зрозуміти, документальні кадри на яких було видно позаземних істот, їх космічні кораблі, деякі з яких були майже не зруйновані і намагання людей вступити з ними в контакт. Деякі істоти були "живі", інші без таких ознак. Я не знаю чи справжні це були кадри, хто і де їх знімав, але цей матеріал для показу дуже обмеженому колу людей. Я не входив в це коло, але мене вчасно забули видалити з невеликої кінозали і я встиг побачити, те що побачив.

Пізніше мені американські колеги розповідали, що теж чули про такі речі, які начебто існують на території США, але дуже засекречені.

Тепер відомо, що це - Зона 51 у Неваді .

Чутки про те, що у Зоні 51 знаходяться НЛО та інопланетяни, — одна з найвідоміших теорій змови у світі, але офіційних підтверджень цьому немає. Може тепер після розпорядження Трампа щось буде зґясовано.

Що таке "Зона 51"?

Ця військова база, яка знаходиться в пустелі штату на місці пересохлого солоного озера Грум-Лейк. Найбільше місто Невади Лас-Вегас розташоване за 135 кілометрів звідси.База функціонує в режимі підвищеної таємності, по периметру її оточують попереджувальні знаки, камери відеоспостереження та озброєна охорона. Навіть польоти авіації над цією територією заборонені.На знімках, зроблених із супутників, видно, що на ній є злітно-посадкові смуги завдовжки до 3,7 км.

Вона є частиною випробувального полігону ВПС США Nellis. Назва "Зона 51" стала широко відомою через десятиліття секретності, що огортає діяльність на цій території, і породило безліч теорій змови, найпопулярніша з яких пов'язана з інопланетянами.

Згідно з уфологічними теоріями та конспірологічними версіями, Зона 51 зберігає таємниці про інопланетян та НЛО. Найвідоміша легенда свідчить, що на базі зберігаються уламки інопланетного корабля, що зазнав катастрофи в Розуеллі (штат Нью-Мексико) в 1947 році.

Вважається, що вчені на базі займаються "зворотним інжинірингом" (вивченням та відтворенням) технологій прибульців, включаючи системи управління польотом та двигуни, щоб запровадити їх у американські військові розробки.

Існують твердження, що у підземних лабораторіях бази містяться живі чи загиблі інопланетні істоти, над якими проводяться досліди. Багато місцевих жителів та туристів повідомляли про спостереження в небі над базою дивних апаратів, що рухаються з величезною швидкістю і здійснюють незвичайні маневри, які приписували інопланетянам. Уряд США офіційно визнав існування Зони 51 лише у 2013 році після запиту, поданого у рамках Закону про свободу інформації.

Реальна мета бази, за заявою ЦРУ, полягає у розробці та випробуванні надсекретних експериментальних літаків та систем озброєння (наприклад, U-2, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk).

Висока секретність, використання незвичайних матеріалів (титану) при будівництві літаків та їх польоти на дуже великій висоті, де їх бачили як дивні об'єкти, що світяться, сприяли появі міфів про НЛО. Зона 51 залишається закритою зоною, що діє. Вона охороняється 24/7, обладнана підземними датчиками руху та системами відеоспостереження. Спроби проникнення суворо заборонені.

Таким чином, Зона 51 - це місце, де переплелися реальні надсекретні військові розробки та народна міфологія про інопланетян, при цьому офіційних підтверджень наявності позаземних форм життя на базі немає.

Хоча Зона 51 – це суворо засекречена база ВПС США у пустелі Невада (Грум-Лейк), деяка інформація про її діяльність час від часу зʼявляється у пресі. Офіційно вона служить полігоном для випробувань надсекретних літаків та систем озброєння.

А що там реально відбувається і які таємниці зберігаються, про це людство може дізнатися у разі якщо США дійсно відкриють, якщо і не усі, то хоча б частину таємниць цієї надсекретної бази, які можуть змінити не тільки наше уявлення про світ, але й Всесвіт.

З огляду на це, рішення Трампа оприлюднити секретні факти, які стосуються НЛО і пришельців, можуть змістити усе, що раніше вважалось не піддається сумніву і про неможливість позаземного розуму і життя.

Втім, усі доводи про неможливість позаземного існування розуму і життя можуть розсипатися на порох, якщо людство постане перед реальним фактом і доведеться якось реагувати на звістку про те, що інопланетяни існують.

Подібне відкриття викликало б цілу низку питань, відповіді на які лежать за межами науки і чи готово людство до цього? Наприклад, замислюючись про те, що таке життя? І чи ми маємо справу з науковим питанням чи богословським. Якщо життя виникло на Землі, чому таке життя не може існувати у Всесвіті.

Якщо існування інопланетного життя буде доведено, реакція людства стане наймасштабнішим колективним потрясінням історії. Вона критично залежить від того, що саме знайдуть - мікробів на Марсі, зрозумілий радіосигнал з іншої галактики або корабель пришельців на орбіті Землі.

Напевне, це змусить людство відмовитись від воєн і обʼєднатися для збереження і захисту нашої планети.

Як і більшість політиків, Дональд Трамп не проводив кампанії з питання космічних прибульців, повідомляє The Guardian у своєму матеріалі, але через 15 місяців після початку свого другого терміну ентузіасти НЛО були підтримані очевидним захопленням адміністрації Трампа інопланетянами, причому один експерт стверджує, що людство "ніколи не було так близько" до отримання вагомих доказів існування прибульців.

Міністерство оборони заявило, що планує оприлюднити "ніколи раніше не бачену інформацію про неідентифіковане аномальне явище", і це питання набирає обертів і в Конгресі: минулого тижня Тім Берчетт, конгресмен-республіканець від Теннессі, використав інтерв'ю, щоб заявити: "ми не самотні".

"Ми ніколи не були ближчими до розкриття інформації", – сказав Стівен Бассетт, один із найвідоміших голосів у світі уфології та засновник Paradigm Research Group, організації, яка лобіює уряд, щоб той оприлюднив інформацію про інопланетян.

"Президент Сполучених Штатів зараз знаходиться в такому становищі, що він може зробити це завтра, він може організувати швидку прес-конференцію з Овального кабінету та за кілька хвилин підтвердити, що ми не самотні".

Бассетт, який раніше стверджував, що Ватикан має інформацію про інопланетян, сказав, що адміністрація находила "безпрецедентну" кількість балачок про НЛО, а Тулсі Габбард, директор національної розвідки, також сказала інтерв'юеру минулого року, що вона вірить у можливість існування інопланетян. Він вважає, що відкрите обговорення НЛО нормалізувало б цю тему, створивши "сприятливу" ситуацію для Трампа, щоб оголосити про існування інопланетян. Він сказав, що его Трампа, у поєднанні із сагою про Джеффрі Епштейна, може сприяти тому, щоб президент оголосив інопланетян реальними.

Бассетт сказав, що це буде "величезною спадщиною" та гарантуватиме президенту США Нобелівську премію. "Він увійде в історію – що б ще не сталося під час його президентства – і це буде забуте задовго до того, як люди перестануть говорити про те, що він був главою держави та зробив найглибшу заяву в історії людства. Існують припущення експертів, що Трамп може зробити історичне звернення щодо контакту з інопланетянами 8 липня 2026 року — у 79-ту річницю інциденту в Розуеллі, під час проведення Чемпіонату світу з футболу в США. (The Guardian)

Може таким чином Трамп обʼєднає землян і навіки залишиться в історії людства.