Андрею Шевченко запретили назначать 'своего' тренера в сборную Украины вместо Реброва

Бывший нападающий "Динамо" Олег Саленко сообщил о позиции Украинской ассоциации футбола (УАФ) по вопросу назначения нового главного тренера сборной Украины. По его словам, инициатива Андрея Шевченко по приглашению иностранного специалиста не получила поддержки.

Саленко заявил, что Шевченко рассматривал вариант с Андрея Мальдерой, однако УАФ выступила против этого решения. Теперь, якобы рассматривается только вариант с украинскими специалистами.

Знаменитый в прошлом футболист уверен, что одной из возможных комбинаций идеального тренерского тандема может стать дуэт Мирона Маркевича и Олега Лужного.

"Чтобы один был жёсткий, второй ещё жёстче. Лужный жёсткий, он и как игрок таким был. Маркевич умеет хорошо думать, поэтому такая связка могла бы сработать", – сказал Олег Анатольевич в эфире Youtube-канала "Футбольный диван".

Также Саленко сообщил, что объявление нового главного тренера национальной футбольной сборной может состояться во время финала Кубка Украины во Львове.

Как сообщал OBOZ.UA, Украинская ассоциация футбола в конце апреля уволила Сергея Реброва после поражения от Швеции со счетом 1:3 в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026. После этого в медиа появилась информация о возможных кандидатах на вакантную должность.

Одним из основных кандидатов является Маркевич. Знаменитый специалист уже сделал заявление по этому поводу.

