Впервые в истории: на чемпионате мира-2026 состоится уникальный финал

Сборные Испании и Аргентины сыграют в решающем матче чемпионата мира по футболу 2026 года, который завершается на полях США, Канады и Мексике. "Фурия роха" и "небесно-голубые" сойдутся в битве за главный трофей турнира, которым владеет южноамериканская команда, состоится 19 июля.

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Как информирует аналитическая компания Opta в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, впервые в истории в финале чемпионата мира сыграют действующие победители Копа Америки и европейского первенства. Интересно, что аргентинцы и испанцы должны были сойтись в Финалиссиме-2026 в конце марта, но поединок был отменен из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Испанцы и аргентинцы встречались единственный раз на чемпионатах мира в 1966 году. Тогда на групповом этапе турнира, который принимала Англия, "небесно-голубые" победили европейских соперников 2:1.

Напомним, что испанцы в полуфинале мундиаля нынешнего года обыграли Францию 2:0. В свою очередь Аргентина в эффектом волевом стиле выбила с чемпионата англичан, которые проиграли три свои последних битвы за решающий матч первенства планеты.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменения в правила проведения финала чемпионата мира-2026.

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