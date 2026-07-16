Кабмин возглавит Корецкий: председатель ОСМД, любитель кофе и спаситель "Нафтогаза"

Юлию Свириденко на посту премьер-министра сменит глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Его кандидатуру вынес на рассмотрение Верховной Рады президент Владимир Зеленский в конце дня 15 июля. Корецкого называют "хорошей кандидатурой" и в Раде, и в экспертных кругах, и даже в правительстве.

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Кадровые перестановки в правительстве стали неожиданными даже для самих чиновников. Корецкий, который ранее не проявлял желания работать в Кабмине, от такого предложения отказаться не смог. О том, что известно о вероятном будущем премьере, читайте в материале OBOZ.UA.

Интересные факты о Корецком:

Сергей Корецкий с 2012 года – председатель ОСМД "Замок на Паньковской". Ежемесячно он зарабатывает на этой должности 6 тыс. грн;

Корецкий был помощником народного депутата Игоря Еремеева ("Воля народа") до 2014 года. Еремеев был совладельцем топливно-промышленной группы "Континуум", в которой работал Корецкий;

Игоря Еремеева ("Воля народа") до 2014 года. Еремеев был совладельцем топливно-промышленной группы "Континуум", в которой работал Корецкий; Семья Корецкого любит предметы роскоши. На двоих с женой у них принадлежит 28 предметов роскоши, среди которых ювелирные изделия Cartier, Tiffany, Van Cleef & Arpels, часы Rolex, Hublot, Breguet, Patek Philippe, сумки Hermes, Chanel;

среди которых ювелирные изделия Cartier, Tiffany, Van Cleef & Arpels, часы Rolex, Hublot, Breguet, Patek Philippe, сумки Hermes, Chanel; Корецкий – один из крупнейших владельцев наличных средств среди топ-чиновников. В его декларации указаны миллион евро и 265 тыс. долларов.

Зарплата Корецкого после ухода из "Нафтогаза" может сократиться в разы

Сергей Корецкий – один из самых высокооплачиваемых менеджеров в Украине. В 2024 году ему выплатили 15,4 млн грн в "Укрнафте" и 11,2 млн грн – в "Укртатнафте". В совокупности это около 2,2 млн грн в месяц до налогообложения. Столько зарабатывают менеджеры такого уровня в крупных корпорациях.

Председателем правления НАК "Нафтогаз" Корецкий был назначен 14 мая 2025 года. И за 6,5 месяцев на этой должности он заработал в НАК 14,4 млн грн. Это примерно по 2,2 млн грн в месяц до уплаты налогов. Если Сергей Корецкий будет работать в правительстве, зарплата с таким количеством нулей, по крайней мере, временно останется для него в прошлом. Зарплата главы правительства – около 100 тыс. грн в месяц, и это до уплаты налогов. Сейчас Корецкий зарабатывает столько за один рабочий день.

Корецкий построил свою карьеру в группе "Континиум", а в 2013 году возглавил WOG. Под его руководством компания начала развивать кофейни. Как рассказали OBOZ.UA знакомые Корецкого, топ-менеджер по приглашению представителя рынка побывал на выставке кофе и после этого увлекся этим делом.

В 2019 году он создал кофейную сеть Idealist (Idealist Coffee Co.). Сейчас эта сеть довольно популярна. В 2022 году Корецкий возглавил "Укрнафту" и "Укртатнафту". "Укрнафта" досталась ему после Игоря Коломойского (осенью 2022 года государство изъяло акции "Укрнафты" у структур миллиардера) — он принял компанию в тяжелом состоянии.

В 2023 году Корецкий заявил, что "Укрнафта" задолжала государству 4,58 млрд грн налогов, имеет 20 млрд дебиторской задолженности и недостачу нефти на миллиарды гривен. А уже в 2024 году компания завершила год с чистой прибылью в 16,4 млрд грн.

Именно успех Корецкого в "Укрнафте" стал трамплином на пути к назначению в "Нафтогаз". Причем компанию он возглавил в не самое лучшее время.

Корецкий должен провести страну через очередную тяжелейшую зиму

Корецкий получил "Нафтогаз" после Алексея Чернышова (фигурант дела "Мидас"). Похоже, Чернышов рассчитывал, что Россия не будет трогать газодобычу, поэтому не занимался импортом летом и не накопил достаточных объемов в хранилищах для прохождения отопительного сезона.

Но Россия нанесла десятки ударов по объектам "Нафтогаза". В результате "отпала" часть голубого топлива собственной добычи, и Украина оказалась в условиях исторически низких запасов в разгар холодной зимы.

Корецкому пришлось в кратчайшие сроки найти, откуда и за какие деньги импортировать газ. И он нашёл. Запасы увеличили до 13 млрд кубометров, на это потратили миллиард долларов собственных средств и полтора миллиарда долларов от ЕБРР, ЕИБ и госбанков.

Зима прошла без дефицита газа. Отчасти это произошло из-за атак РФ на крупных потребителей газа (потребление в стране снизилось), но все же главная заслуга – эффективная работа руководства "Нафтогаза", которое быстро стабилизировало ситуацию.

Стоимость импортного газа зимой была высокой (обычно цены снижаются летом, когда потребление низкое, и растут зимой), поэтому по итогам 2025 года "Нафтогаз" показал прибыль в 5,83 млрд грн. А это в шесть раз меньше, чем было в 2024 году.

Именно заслуги Корецкого в "Нафтогазе" считаются его главным капиталом. Его опыт должен помочь относительно спокойно пройти отопительный сезон.

"Если мы вступаем в зиму, то должны готовиться. Сергей Корецкий после всех консультаций, пожалуй, самый подготовленный кандидат на пост премьер-министра Украины", – сказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Корецкий, в отличие от других возможных кандидатов на пост премьера, пользуется поддержкой большинства в Раде, поэтому его назначение практически не вызывает сомнений. Публично кандидатуру уже поддержал и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Для Корецкого новая должность – вызов, который может включить его в число успешных реформаторов, спасших страну, или же свести на нет предыдущие заслуги. И цена провала на этот раз чрезвычайно высока для всей страны.