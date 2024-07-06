Впервые в истории. Матч Испания – Германия завершился уникальным событием

Сборная Германии по футболу впервые в истории проиграла в четвертьфинале чемпионата Европы. 5 июля на Евро-2024 бундестим в дополнительное время уступила команде Испании (1:2) и не смогла выйти в 1/2 финала.

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В первенствах Европы команда выступает с 1968 года. Первый отборочный цикл стал для немцев неудачным (они не прошли квалификацию). В дальнейшем команда больше не позволяла себе подобных промахов и трижды становилась обладательницей трофея, что является рекордным достижением. Трижды немцы становились серебряными и дважды бронзовыми призёрами Евро.

В 2000 и 2004 годах немецкие футболисты не выходила из группы, в 2008 году дошла до финала. Следующие два Евро завершились для сборной Германии в полуфиналах. В 2020-м сборная вылетела на стадии 1/8 финала.

В субботу, 6 июля, на Евро-2024 состоятся еще два четвертьфинала: Англия сразится со Швейцарией, а Турция проведет игру против Нидерландов.

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